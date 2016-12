R.I.P. Philippe VALLIN

C’est avec tristesse et stupéfaction que nous avons appris le décès brutal, le 27 octobre dernier, de Philippe VALLIN, des suites d’un cancer à l’estomac.

Philippe était connu pour avoir fondé le blog Clair et Obscur, dédié aux « musiques progressives, texturales, extrêmes et alternatives ».

Auparavant, il avait déjà exercé sa plume au sein de Koid’9 et avait également été un de nos collaborateurs épisodiques au sein de Traverses et d’Ethnotempos.



Animateur socioculturel à la ville de Saint-Denis (93) et musicien amateur, il était de même impliqué, avec entre autres le musicologue et anthropologue Boris Lelong, dans l’association Altamira, avec laquelle il a organisé des projets scéniques et discographiques consacrés aux instruments traditionnels et aux musiques du monde.

Grand mélomane et cinéphile, extrême dans ses coups de cœur comme dans ses coups de gueule, Philippe avait l’art de transmettre ses passions avec enthousiasme et parfois même un brin de provocation de bon aloi. Il était entier, extrême mais surtout pas extrémiste, ouvert aux échanges et prompt aux découvertes, en plus d’être profondément généreux.

Sa disparition prématurée laisse un vide immense au sein des passionnés de musique et de cinéma.

L’équipe de Rythmes Croisés adresse ses plus sincères condoléances à sa famille et à ses proches.