SOFT MACHINE abandonne son « héritage », mais pas sa carrière

C’est peut-être un détail qui a échappé à certains, mais le groupe SOFT MACHINE est encore bien vivant, même sous une forme qui ne ressemble plus guère à celle de ses débuts. Mais on est habitués à ses mutations « caméléonesques ». Et tout de même, le SOFT MACHINE d’aujourd’hui est toujours constitué de membres qui ont déjà joué dans le groupe à un moment donné ou à un autre de son évolution, à savoir John Etheridge (guitare), John Marshall (batterie), Roy Babbington (basse) and Theo Travis (saxophone, flûte). Si cette formation portait à l’origine le nom moins ambigu de SOFT MACHINE LEGACY, il a été décidé finalement de laisser tomber le terme LEGACY (« héritage ») puisqu’il ne s’agit pas d’un tribute band.

Et aujourd’hui, le label américain Moonjune Records (qui a déjà publié quatre albums de SOFT MACHINE LEGACY) annonce le retour prochain de SOFT MACHINE sur scène. Ce sera en octobre 2018 à l’occasion du Progtober Fest à Chicago. D’autres dates devraient suivre en Amérique du Nord, au Japon, au Brésil, puis en Europe.

Cerise sur le gâteau, un nouvel album sera enregistré en décembre prochain !

En attendant, si vous souhaitez réviser les « années Moonjune » de SOFT MACHINE (LEGACY), il est possible de se procurer une compilation en téléchargement gratuit en cliquant sur ce lien :

www.softmachine-moonjune.bandcamp.com