SOÑJ (Gwenaël KERLEO & Yann CREPIN) – La Déclaration

SOÑJ (Gwenaël KERLÉO & Yann CRÉPIN) – La Déclaration

(Avel Ouest / Coop Breizh)



Comme tout un chacun peut le supposer en découvrant le titre de cet album – La Déclaration -, il s’agit ici de l’amour d’un être pour un autre, et non du formulaire destiné à déclarer ses revenus au Trésor Public. Et si cette œuvre nous est chère, c’est bien à notre cœur pour l’intense émotion qu’elle nous procure. Des frissons peuvent nous parcourir à l’écoute de ces instrumentaux si nous sommes sensibles à ce duo de harpe celtique – jouée avec la grâce de la poétesse Gwenaël KERLÉO -, et du piano ou de la flûte joués par le poète Yann CRÉPIN, en parfaite symbiose.

Tous deux ont formé ce duo SOÑJ (« pensée, réflexion, souvenir, intention », en breton), qui nous enchante pendant trente-six minutes de ses notes et accords, tous issus de leur fertile imagination musicale, dessinant des thèmes qui sont peut-être des pré-traditionnels : des traditionnels de demain. Car, après tout, qu’est-ce qu’un traditionnel sinon une mélodie inventée un beau jour, ou peut-être une nuit (près d’un lac… ?) par un(e) musicien(-ne) apte à composer, après s’être nourri(e) de la terre ou des voyages qui le/la portent ?

Nous-mêmes, auditeurs passionnés, à l’écoute de ce délicieux opus, n’avons-nous pas envie, à défaut d’improviser sur notre instrument de prédilection, du moins de fredonner ces douze subtiles titres, enregistrés avec brio par Nicolas ROUVIÈRE et masterisés par Eric PÉRON ?

Preuve que les notes cristallines et chaleureuses de la harpe, la fantaisie innocente de la flûte traversière, la marque celtique du uilleann pipes (joué sur deux titres par Kévin CAMUS), la chamade des percussions (jouées par Yvon MOLARD sur Transe armoricaine), et les très grands ressources harmoniques du piano, nous transportent par leur netteté acoustique dans le monde merveilleux de la Musique, soignant bien des blessures, plus ou moins profondes, qui saignent notre âme.

Ce remède, c’est ce voyage de l’ouïe que nous offrent ici les esprits de SOÑJ qui communiquent directement avec le nôtre, comme par un philtre, à l’image de celui de Tristan et Iseut.

Mescalito