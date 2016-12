TAIKO: AND NEVER THE TWAIN au Musée Guimet à Paris, novembre 2016

TAIKO: AND NEVER THE TWAIN

à l’Auditorium du Musée Guimet à Paris, novembre 2016

Tirant son nom d’un vers de Rudyard Kipling, AND NEVER THE TWAIN est une formation réunissant quatre maîtres du taiko (tambour japonais) qui n’avaient jamais eu l’occasion de jouer ensemble auparavant, mais qui s’investissent dans d’autres formations de taiko, comme Ondekoza, Tokara et Feniks Taiko. Aux puissants et imposants taikos, AND NEVER THE TWAIN ajoute des percussions d’autres parties du monde et des rythmes jazzy, faisant montre d’une souplesse physique exceptionnelle pour diffuser pleinement les vibratiosn de cette musique à mi-chemin entre l’art martial et la méditation. Le groupe bénéficiait de plus de la participation de la spécialiste de la flûte shakuhachi Véronique PIRON.

Site du groupe : http://www.andneverthetwain.com/

