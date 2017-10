TALINKA – Talinka

(Moonjune / Fanfare)

Prenez du jazz chanté très épuré et étirez-le avec la plus grande douceur jusqu’à obtenir des chansons éthérées d’une extrême sensualité. Voici le projet de base de TALINKA. Mais je le simplifie trop, car TALINKA, ce n’est pas que du jazz et même les instruments utilisés ne sont pas forcément ceux du jazz. Oui, TALINKA est une formation subtile distillant une musique profonde.

Il faut dire que Tali ATZMON, le cœur battant du groupe, est à la fois chanteuse, douée pour la plume et actrice. Cela donne de l’amplitude, de la liberté et du savoir-faire. Les autres membres de TALINKA ne sont d’ailleurs pas en reste, à commencer par son époux Gilad ATZMON qui officie merveilleusement à la clarinette, au saxophone et à l’accordéon, mais aussi Jenny BLISS BENNETT, divine à la viole de gambe, au violon, à la flûte et aux contrepoints vocaux, sans oublier le fabuleux contrebassiste qu’est Yaron STAVI. Notez aussi l’excellence de Frank HARRISON au piano et d’Enzo ZIRILLI aux percussions.

Écoutez par exemple Losing Vision ou Don’t explain, ressentez toute la saveur et l’émotion de ce jazz d’une langueur sans fond. Mais si vous partez vers un titre comme Four 2 Tango, alors c’est une autre facette de TALINKA qui apparaît, plus centrée sur la musique traditionnelle de l’Europe centrale. En revanche, Talinka, le titre d’ouverture, pourrait presque se faire passer pour une composition brésilienne. D’autres évoquent Jan GARBAREK ou THE HILLIARD ENSEMBLE à propos de TALINKA.

C’est assez dire combien cette formation a formidablement réussi à associer dans sa musique des univers différents, sinon opposés, pour aboutir à un album en tous points sublime.

Frédéric Gerchambeau

Site : www.talinka.live/

Label : www.fanfare.website/gilad-atzmon/