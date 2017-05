The Arghtists strike again !

Don’t Worry, Be !Angrry! : c’était le titre d’un coffret paru en 1997 sur le très indé de chez Indé label français (sans label – sic) !Angrr!, créé en 1993 par Monsieur(&)Madame Macario, agitateur musical également impliqué dans le Festival Sonic Protest et la scène du Cirque électrique. On doit à !Angrr! plusieurs publications en LP classieux d’artistes – pardon « arghtistes » – locaux et internationaux comme Secret Chiefs 3, Melt Banana, Albert Marcoeur, Uz Jsme Doma, Fantazio, Stanley Kubi, Senyawa, a.P.a.t.T, etc.

!Angrr! remet le couvert en 2017 avec un nouveau coffret, Don’t Worry, Be !Anggry! – Various Arghtists 2 qui se présente sous la forme d’un coffret de « 4 différents et intrigants disques vinyliques… acrobatiques, alambiques ; mêlant 8 divers univers musicants et bruitaux totalisants 48 compositions full passions pour près de 2 heures originales, instrumentales et vocales » (re-sic).

On y trouve des inédits de :

1er LP : Albert MARCŒUR | FANTAZIO et Benjamin COLIN { Monnaie de Singe }

2e LP : Christine SALEM | GUESS WHAT { Mondo Giallo }

3e LP : WITCHES VALLEY | GOPHER WYBOROWA

4e LP : DR SNUGGLE & MC JACQUELINE | UNLOGISTIC { Capitulation -1 }

Les 8 pochettes & rondelles vinyles sont illustrées par:

PLONK & REPLONK, Matthieu MESSAGIER, Frank LORIOU, FÉLIX,

Éric CADILLAC, Angela EHRHARD, David SNUG et Philippe URBAIN.

Cerise sur le gâteau, ce coffret est complété par un « copieux et généreux LIVRE graphique, poétique, excentrique réunissant une trentaine d’arghtistes singuliers et particuliers

{ dessin, photographie, peinture, gravure, écriture, collage, montage, etc. }

dans 60 pages brillantes, bouillonnantes et flamboyantes » (re-re-sic).

Le premier pressage de Don’t Worry, Be Angrry – Various Arghtists 2 comprend 1000 exemplaires.

Il est disponible en vente directe (de la main à la main) sur le stand « commère-cial » de Monsieur Macario, actuellement (et jusqu’au 30 juillet) au Cirque électrique (Place du Maquis du Vercors, 75020 Paris) ou par correspondance sur la plateforme cd1d :

http://cd1d.com/fr/album/various-arghtists-2

Page Madame Macario : https://madamemacario.wordpress.com/