THINKING PLAGUE – In Extremis

(Cuneiform Records / Orkhêstra Int.)

THINKING PLAGUE est un groupe américain fondé en 1982 (déjà !) par Mike JOHNSON (guitares, synthés, séquenceur) et Bob DRAKE (basse, batterie). Il serait fastidieux de décrire les évènements qui ont eu lieu entre 1982 et 1998. Notons simplement que THINKING PLAGUE en est à son quatrième album, les trois autres étant A Thinking Plague (1984), Moonsongs (1987), introuvables en France, et In This Life (1989), ce dernier étant paru en CD chez ReR Megacorp.

Le groupe a connu en son sein des musiciens reconnus tels que Bob DRAKE et Dave KERMAN qui ont ensemble contribué aux grandes heures du groupe 5 UU’s. Vous l’avez compris, THINKING PLAGUE fait parti des « Totemistes », des musiciens américains qui se sont fixés pour objectif de poursuivre l’esprit du Rock In Opposition (HENRY COW, ART BEARS,…). Donc, si vous connaissez déjà U TOTEM et 5 UU’s, alors pas de problème, vous pouvez plonger dans le monde de THINKING PLAGUE.

Le lien entre ces trois groupes est le batteur Dave KERMAN mais le leader reste le guitariste Mike JOHNSON qui a écrit la grosse majorité des morceaux. On a donc affaire avec ce nouvel album, In Extremis, à du solide, même s’il a fallu six ans à Mike pour enregistrer cette merveille ! Autour du guitariste s’ajoutent Dave KERMAN (batterie), Dave WILLEY (basse, accordeon), Deborah PERRY (chant), Mark HARRIS (sax, clarinettes, flûte) et Shane HOTLE (piano, synthé, mellotron).

Musicalement, cela évoque évidemment HENRY COW (la voix rappelle celle de Dagmar KRAUSE), mais THINKING PLAGUE parvient également à faire la synthèse de cette principale inspiration avec ce qui s’est fait de meilleur dans le rock progressif (YES, KING CRIMSON), ce qui le rend plus accessible que son illustre aîné.

Complexité rythmique et mélodies aventureuses font de In Extremis, tout comme le dernier disque de 5 UU’s, Crisis In Clay, un parfait tremplin pour les amateurs de rock progressif vers le Rock In Opposition.

Patrick Robinet

(Chronique originale publiée dans

TRAVERSES n°3 – janvier 1999)

Site : http://www.generalrubric.com/thinkingplague/main.html

Label : www.cuneiformrecords.com

Distributeur : www.orkhestra.fr