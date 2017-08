TRITHA ELECTRIC à Paimpol, 12 août 2017

TRITHA ELECTRIC

Festival du Chant de Marin de Paimpol, 12 août 2017

Du krautrock indien, vous croyez que ça peut exister ? Il fallait se rendre sur « les routes de l’Orient » tracées par le Festival du chant de marin, à Paimpol, pour s’en convaincre, en assistant à la performance de TRITHA ELECTRIC, un trio franco-indien de New Delhi.

La voix soyeuse et insolente de Tritha SINHA, rompue au chant classique indien et folk bengali, les rythmes psychédéliques, dans l’esprit de CAN, de Paul SCHNEITER et les envolées guitaristiques possédées de Mathias DURAND ont généré une fusion inédite et envoûtante.

Cette musique-OVNI avait des accents tantôt dévotionnels, tantôt punk et furieusement « space », avec des textes revendicatifs sur la condition et la libération féminines, l’environnement, la corruption, et la quête existentielle.

Une découverte ahurissante !

Photos : Sylvie Hamon et Stéphane Fougère

Pour voir le diaporama photos :

Site : https://soundcloud.com/tritha

Facebook : https://www.facebook.com/trithamusic

Site du festival : https://www.paimpol-festival.bzh/fr/

Sur téléphones portables et tablettes Androïd, le diaporama photos peut être lu avec le navigateur Puffin Web Browser.