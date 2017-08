TYTO ALBA TRIO à Landerneau, juillet 2017

TYTO ALBA TRIO

Festival KANN AL LOAR

à Landerneau, 15 juillet 2017

Quand un chant en breton navigue entre gwerz et fado pour raconter un monde de rêves et de souvenirs emprunt de nostalgie et de mélancolie…

Avec : Loeiza BEAUVIR (chant, écriture)

Fred BOUDINEAU (guitare, composition)

Jérôme KERIHUEL (percussions)

Photos : Sylvie Hamon et Stéphane Fougère

Pour voir le diaporama photos :

Site : http://teatrpiba.com

Site du festival : https://kann-al-loar.bzh/