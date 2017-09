Un fabuleux voyage dans une constellation pluriculturelle

Fondée en 2011 par Charlotte COURTOIS, l’association Konstelacio s’est vouée à la sensibilisation au dialogue interculturel, auprès des enfants comme du grand public, et des enseignants et éducateurs. Elle a aussi mis en relation des artistes d’origines et de cultures différentes et les a encouragés à se rencontrer, à échanger, à s’écouter, en vue d’une création sous le signe du métissage, mais respectueux des racines.

Cette perspective a abouti à la réalisation d’un CD-livre grand format, Le Fabuleux Voyage d’Arwenn, qui raconte l’histoire d’une jeune Bretonne embarquée à bord d’un voilier et qui, ayant découvert l’Inde et la Tunisie, s’est mis en tête de faire jouer ensemble des musiciens de ces pays… tâche moins simple qu’il y paraît.

L’ouvrage, agrémenté d’illustrations – magnifiques, il faut bien le dire – d’ISOU, est accompagné d’un CD pour lequel l’actrice Bérénice BEJO, marraine du projet, a prêté sa voix afin de raconter cette histoire, et le groupe breton-indo-tunisien LYRA s’est chargé de l’accompagnement musical, interprétant des musiques traditionnelles et des compositions pluriculturelles en rapport avec les régions découvertes par le personnage d’Arwenn.

À ce conte musical s’ajoute de plus un carnet de voyage qui raconte les coulisses de la création.

Le Fabuleux Voyage d’Arwenn vient de paraître aux Éditions des Braques et sera suivi de la sortie en octobre d’un CD du groupe LYRA.

Pour en savoir plus :

www.konstelacio.org

www.editionsdesbraques.com