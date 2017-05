Visionner ART ZOYD peut s’avérer dangereux…

Entre 1997 et 2000, le groupe ART ZOYD avait développé un programme de résidences en compagnie de l’Orchestre National de Lille de Jean-Claude Casadesus afin de créer et de diffuser des œuvres intégrant un orchestre symphonique et les nouvelles technologies musicales et visuelles. ils avaient ainsi donné naissance à un cycle de trois ans (ou un ensemble de trois cycles) nommé Dangereuses Visions (voir notre article ici ).

In-Possible Records, le label d’ART ZOYD, s’apprête à sortir un CD reprenant les opus joués durant les trois cycles de ces résidences avec l’ONL. Le CD comprendra des pièces inédites enregistrées en live de Luc Ferrari (Tautologos 4 bloc / Interstice / Tautologie) de Gérard Pape (Toujours vivant) et de Gérard Hourbette (Glissements progressifs du plaisir).

Dangereuses Visions / Dangerous Visions sortira le mois prochain ; il sera « le premier d’une longue série » (sic).

De quoi patienter en attendant le coffret 44 1/2, dont la sortie est repoussée à l’automne prochain…

http://www.artzoyd.net/