Voyages anthologiques dans le chant diphonique mongol

Annoncée il y a quelques mois et retardée à plusieurs reprises, l’Anthologie du Khöömi mongol, réalisée par l’ethnomusicologue Johanni Curtet (Routes Nomades), est enfin parue chez Buda Musique dans un format « Long Box » de 2 CD et un livret de 47 pages.

Cherchant à promouvoir et à valoriser le khöömii (chant diphonique mongol) dans toute sa contemporanéité, ce double CD regroupe ses principales facettes, des archives sonores à nos jours, montrant l’évolution de la pratique sur trois générations dans une soixantaine d’années d’histoire (1954-2016), à travers une sélection de 43 plages, dont 28 inédites.

En parallèle, l’association Routes Nomades, en partenariat avec Les Films du Rocher, travaillent sur un nouveau projet de film, Voyage en Diphonie. Après Maîtres du chant diphonique en 2009, ce nouveau film de Jean-François Castell présentera le chant diphonique mongol dans toute sa diversité contemporaine, des steppes mongoles aux plus belles scènes occidentales de musique du monde, en passant par une expérimentation scientifique unique.

Pour mener à bien ce beau et exceptionnel projet, un financement participatif a été lancé. Pour en savoir plus et contribuer selon ses propres moyens : http://voyageendiphonie.com/

https://www.routesnomades.fr/

http://lesfilmsdurocher.free.fr/

http://www.budamusique.com