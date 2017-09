William « Box » BRUFORD…

Seems like a Lifetime ago 1977-1980, c’est le titre d’un coffret à venir consacré aux premières heures de la carrière soliste de l’un des plus illustres batteurs et compositeurs de jazz-rock-fusion, Bill BRUFORD (KING CRIMSON, YES, UK…).

Il contiendra des versions remastérisées de ses albums Feels Good to me (1978), One of a Kind (1979), The Bruford tapes (1979) et Gradually Going Tornado (1980), albums sur lesquels jouaient Dave Stewart, Allan Holdsworth (RIP), Jeff Berlin et John Clark. L’album One of a Kind figurera également dans une version remixée par Jakko Jakszyk.

Un CD inédit, Live at the Venue 1980 et un recueil de raretés, The 4th Album Rehearsals Sessions, seront de même inclus dans ce coffret qui sera complété par deux DVD-A proposant les versions remastérisées et son « surround » de Feels Good to me et One of a Kind.

Un livret de 16 pages contiendra des entretiens avec les musiciens, des photos et un essai rédigé par Sid Smith. Un poster, un certificat d’authenticité et et des reproductions de photos noir et blanc seront de même inclus.

Destiné à paraître le 27 octobre prochain, Seems like a Lifetime ago 1977-1980 sera tiré à 2000 exemplaires pour le monde entier. On peut le précommander chez Burning Shed :

https://burningshed.com/bruford_feels-like-a-lifetime-ago_boxset?filter_name=bill%20bruford&filter_sub_category=true