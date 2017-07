ZNR : sous les barricades, les archives !

Comptant parmi les secrets les mieux gardés de l’Hexagone, le duo ZNR, qui a réuni Hector Zazou et Joseph Racaille au milieu des années 1970, est sur le point de refaire parler de lui à la faveur de la sortie prochaine d’un coffret réunissant toutes ses œuvres connues (enfin, presque !) et même quelques autres moins connues, voire inconnues.

Ce coffret de trois CD est une initiative du label anglais ReR Megacorp, qui avait déjà en 1993 réédité en CD le premier album de ZNR, Barricades 3, paru chez Isadora en 1976. Celui-ci figurera dans le coffret dans une version remastérisée, au même titre que le second album (sans doute encore plus rare en CD), Traité de mécanique populaire (1978).

Un troisième CD inclura le EP de Joseph Racaille et Patrick Portella Sous les flots bleus, jamais paru en CD, de même que le EP Six Petites Chansons de Joseph Racaille et d’autres enregistrements inédits, le tout également remastérisé.

Racaille travaille actuellement à compiler plein d’infos et de photos pour l’épais livret de ce coffret qui racontera en détail l’histoire de ZNR, un groupe à part qui a engendré une musique de chambre « naïviste » et expérimentale, quelque part entre ENO et WYATT, avec un humour (a)typiquement français.

La sortie de la ZNArchive Box est prévue pour septembre/octobre 2017. Il est possible (et même recommandé !) de souscrire à cette réalisation. Plus d’infos sur le site de ReR Megacorp : http://www.rermegacorp.com/