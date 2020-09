A Day in the Life : 24 heures (voire plus) de musiques chez Fractal Records

Le label français Fractal Records vient de mettre à disposition son nouveau projet un peu fou mêlant musiques électroniques et alternatives : A Day in a Life, In Search of Yin & Yang – The Cycle of Night And Day: The Eternal 24 Hours.

Symboliquement, chacune de ces 24 heures est représentée par un album, à raison donc de 24 CD qui donnent l’occasion d’écouter notamment des enregistrements de groupes comme THE PURPLE ROOM, DDAA (DÉFICIT DES ANNÉES ANTÉRIEURES), THE LEGENDARY PINK DOTS, ou des artistes comme Richard FRANECKI, Bernard C, etc.

A Day in a Life est une collection unique de 24 discs regroupés en deux séries complémentaires comprenant chacune 12 volumes, la première “Constructive 21°Siècle” et la seconde “Prospective Marge” plus du matériel supplémentaire.

Pour les précisions, ces « éternelles 24 heures » ne font en réalité que 23 heures de musique mais cependant, dans le concept intégral avec les deux autres volumes spéciaux restants “Yin” et “Yang”, l’ensemble porte une durée de 25 heures 4 minutes et 18 (pas 33 !) secondes (pour plus de 300 titres), donc le timing parfait pour finir avec le volume final (de données) de la vingt-cinquième heure avec les yeux…

Ce NOUVEAU projet qui a pris plus d’un an pour voir le jour, est dédié à Jean-Philippe FÉE et à Richard FRANECKI.

NB: Tous les 24 titres sont sur CDr pressés en usine, et mise en vente neuf sous cellophane (et non des CDr faits main).”

Voici le détail de ces productions discographiques :

NIGHT / Fractal YIN « Constructive 21° Siècle » Series (Electronic Music):

Volume 1 – THE PURPLE ROOM / The Purple Room And Leslie (3 versions)

Volume 2 – THE PURPLE ROOM / Idiot Noise

Volume 3 – THE PURPLE ROOM / Studies For Percussion, Atonal Electronics & Found Sounds

Volume 4 – THE PURPLE ROOM / Linear Progression

Volume 5 – THE PURPLE ROOM / Studies Rauschenberg

Volume 6 – RICHARD FRANECKI / Time’s Ultimatum

Volume 7 – ONE LAST REGION / Savage Rhetoric

Volume 8 – RICHARD FRANECKI / The Celler

Volume 9 – KEVIN HARRISON – STEVEN PARKER / Against The Light

Volume 10 – BERNARD C / Chroniques des Temps Froids

Volume 11 – BERNARD C / Lieu Magique – Socialist Realism

Volume 12 – BERNARD C / PRINCE EMILE DE LY DE MAGNEVILLE – Les Chants Révolutionnaires – Les Jardins d’Espagne

DAY / Fractal YANG « Prospective Marge » Series (Alternative Music):

Volume 13 – DDAA / Live In Acapulco

Volume 14 – DDAA / Live In Acapulco

Volume 15 – DDAA / Prehistoric Rejet

Volume 16 – DDAA / La Famille Des Saltimbanques

Volume 17 – DDAA / En Concert

Volume 18 – L’ÉPONGE SYNTHÉTIQUE / Neiges et Amours Romantiques

Volume 19 – THE LEGENDARY PINK DÖTS / Live in Kontich 1986

Volume 20 – SENSATIONNEL NUMERO 1 / Le Magazine d’Illusion Production

Volume 21 – SENSATIONNEL NUMERO 2 / Le Magazine d’Illusion Production

Volume 22 – SENSATIONNEL NUMERO 3 / Le Magazine d’Illusion Production

Volume 23 – SENSATIONNEL NUMERO 4 / Le Magazine d’Illusion Production

Volume 24 – SENSATIONNEL NUMERO 5 / Le Magazine d’Illusion Production

Matériel supplémentaire :

Volume « YIN » – RICHARD FRANECKI / Free Mantras

Volume « YANG » – DDAA / Action Et Démonstration Japonaise n°4 & n°5

Volume 25 – THE 25 HOUR / La Seconde Défricheuse (CDr de donnée)

Six différentes formules de commande sont proposées : “L’ensemble complet” (27 discs) / “L’ensemble complet +” (29 discs) / “L’aventure dans la nuit” (13 discs) / “L’aventure en journée” (13 discs) / “Le voyage initiatique” (6 discs) / “La mise en bouche” (3 discs) / et chaque référence à l’unité.

Pour en savoir plus :

http://www.fractal-records.com/01fractal/fractal.htm