ABAJI explore le bleu du celte !

Cinq ans après la sortie de son album Route & Roots, le multi-instrumentiste et chanteur libanais d’origine arménienne ABAJI s’apprête à faire son retour discographique avec Blue Shaman, qui sera son huitième album. Après l’Orient retrouvé dans son disque précédent, le musicien virtuose, globe-trotteur, nomade et polyglotte à l’âme méditerranéenne part explorer la musique celte, et plus particulièrement écossaise.

C’est ainsi que, dans Blue Shaman, ABAJI a invité l’accordéoniste Donald Shaw (Capercaillie) et le flûtiste et joueur de cornemuse Michael McGoldrick (Flook, Lunasa, Toss the Feathers…).

Entre Orient et Occident, la musique sans âge d’ABAJI fait bouger les frontières, et propose un voyage qui est aussi intérieur. Blue Shaman est donc un nouveau départ, une nouvelle exploration, et vous pourrez en goûter les saveurs dès le 12 mars prochain, toujours sur le label Absilone.

Un premier extrait est disponible ici :