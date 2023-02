AKSAK MABOUL se lance dans une nouvelle aventure

20 vues

Ayant repris une activité et une production artistiques articulées autour de Marc Hollander et de Véronique Vincent, le groupe belge AKSAK MABOUL revient avec un nouvelle création discographique, trois ans après son double album Figures (2020), qui signait le retour discographique du groupe après plusieurs décennies. Intégré à la collection Made to Measure du label Crammed Discs, dont il est la 48e réalisation, cet album a pour titre Une aventure de VV (Songspiel).

AKSAK MABOUL joue à faire un pas de côté avec cette œuvre totale en forme de suite de quinze morceaux enchaînés lorgnant vers une forme de théâtre musical revisité. Son fil rouge est un texte de Véronique Vincent, sorte de conte philosophico-poétique, fantasque et énigmatique, qui se déploie sous forme de monologues et dialogues parlés, scandés ou chantés par une série de personnages, et dont Marc Hollander en a écrit et arrangé la musique.

Le sous-titre de l’album, Songspiel, rend un hommage modeste et ludique à la tradition des pièces radiophoniques expérimentales et des dramatiques sonores autrefois créées dans les studios de grandes radios nationales.

On y reconnaît le joyeux vagabondage stylistique dont le groupe est coutumier : brins d’électronique, pop, jazz, collages, techno, ambient, krautrock, classique contemporain et minimalisme sont étroitement tissés, à la manière inimitable d’AKSAK MABOUL.

Une Aventure de VV (Songspiel) sortira le 3 mars 2023 chez Crammed Discs, en version digitale, CD et en version double vinyle de l’album incluant un livret de 24 pages contenant les textes et leurs traductions.

www.crammed.be