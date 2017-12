AKSAK MABOUL : Un peu PLUS de l’âme des bandits

Le groupe belge AKSAK MABOUL a décidé de remettre à disposition une nouvelle version vinyle de son second opus, Un peu de l’âme des bandits (1980), un grand classique des musiques nouvelles européennes et apparenté au mouvement Rock in Opposition.

Cette version remastérisée sera de plus accompagnée d’un copieux livret comprenant de nombreux documents et notes, et d’un CD (inclus dans la pochette du LP), titré Before and After Bandits, qui comprendra des démos et des enregistrements live inédits permettant de suivre l’évolution musicale du groupe durant cette période, durant laquelle pas moins de 18 musiciens ont joué dans le groupe : Michel Berckmans, Guigou Chenevier, Christophe Claeys, Chris Cutler, Gérald Fenerberg, Fred Frith, Bob Hermans, Faustine Hollander, Marc Hollander, Jean-François Jones Jacob III, Chris Joris, Vincent Kenis, Geoff Leigh, Sebastiaan Van den Branden, Denis Van Hecke, Veronique Vincent, Yvon Vromman, et Frank Wuyts.

La version « augmentée » d’Un peu de l’âme des bandits sortira sur Crammed Discs le 26 janvier 2018.

Un extrait est en écoute ici :