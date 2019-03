Alan STIVELL au Festival Au Fil des Voix à la Cigale à Paris, février 2019

Alan STIVELL

au Festival Au Fil des Voix

à La Cigale à Paris,

le 4 février 2019

C’est une valeur quasi canonique de la musique celtique, Alan STIVELL, qui a cette année ouvert le festival parisien Au fil des voix à la Cigale, célébrant du même coup la sortie de son album Human∼Kelt, qui passe en revue 50 ans (et quelques) d’un parcours musical dédié à la culture celte et à ses possibles extensions et ouvertures, tout en faisant montre d’un regard humaniste sur d’autres cultures.

De Reflets à AMzer, du folk new âge au folk métal ou électro, en passant par la Bretagne sans ses sabots, Alan et ses musiciens ont livré un show dense au répertoire diversifié, même si quelques fleurons ont manqué à l’appel. Et quand on sait que le concert a duré moins d’une heure et demie, on regrette que cet “anniversaire” ait eu un léger goût de trop peu.

Mais quoi qu’il en soit, STIVELL était en belle forme, et on comprend qu’il ménage quelque peu ses performances scéniques, puisqu’il a promis de revisiter sa Symphonie celtique très bientôt. Le barde de la Celtitude ouverte et ancrée dans son temps n’est donc pas encore prêt de s’arrêter !

Article et Photos : Stéphane Fougère

Diaporama photos :

   

