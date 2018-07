Alan STIVELL va sortir un nouvel album à visage “humain∼celte”

Il en parlait depuis quelque temps comme étant un chantier titanesque, le “plus lourd depuis (la) Symphonie celtique”. Cette fois c’est officiel, Alan STIVELL a achevé son nouvel album, qui s’intitule Human∼Kelt, et qu’il présente comme étant l’Again du XXIe siècle.

À l’instar de ce dernier, qui était constitué de revisitations de plusieurs thèmes traditionnels que le barde breton avait contribué à rendre populaires, avec un son plus rock et électro, Alan STIVELL a fait appel à une douzaine d’invités de renommée internationale pour enregistrer ce 25e album, qui fera de nouveau figure de “bond en avant”. Et à en juger par la remarquable pochette, il y a de quoi saliver !

Produit par Keltia III, Human∼Kelt sortira en CD et en double LP chez World Village/PIAS le 26 octobre prochain.