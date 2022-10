ANAÏD, un nouveau voyage pour ses 40 ans…

23 vues

Le groupe de jazz-rock-ethno-fusion français ANAÏD est en train de mettre la main à la pâte pour enregistrer un nouvel album. Il s’agit en l’occurrence de son septième, qui arrive à point nommé pour fêter les 40 ans de la création du groupe.

Ne souhaitant plus dépendre d’une maison de disques, ANAÏD sortira cet album en autoproduction, comme le fut son précédent, Live ïn Parïs. Il met donc en place un système de pré-commande via la plateforme Hello Asso, afin de pouvoir récolter un total de 5 000 €.

Ce financement participatif permettra au groupe de couvrir les frais d’enregistrement au Studio de l’Arnoult, établi à Romegoux (17), le mixage et le mastering, l’artwork et la pochette de l’album, les photos et les vidéos, les droits SDRM (Société pour l’administration du Droit de Reproduction Mécanique), la production physique, la communication et les salaires des musiciens.

Plusieurs contreparties sont évidemment proposées.

Pour en savoir plus, rendez-vous sur la page : https://www.helloasso.com/associations/les-voyages-d-anaid/collectes/anaid-nouvel-album-40-years