Présentation du site:

La FAMDT (Fédération des acteurs et Actrices de Musiques et Danses traditionnelles) a vu le jour en 1985 à l’initiative de musicien·ne·s, de collecteur·trice·s et de chercheur·euse·s sous le nom de Fédération des Associations de Musiques Traditionnelles (FAMT).

La FAMDT a pour particularité de fédérer la diversité de "l’écosystème" des musiques, danses traditionnelles et du monde allant de la lutherie, la transmission, le spectacle vivant (création, production, diffusion) au rapport aux sources et au collectage. Une diversité qui s’exprime par le biais des projets, de leurs tailles et de leurs réalités territoriales.