Anthony PHILLIPS – The “Living Room” Concert

(Cherry Red Records)

Après son dernier album Strings of Light (2019), superbe disque de guitare dans la veine de Field Day (daté de 2005 et réédité récemment), Anthony PHILLIPS poursuit sa collaboration avec le label Cherry Red, qui nous propose de redécouvrir The “Living Room” Concert, paru en mai 1995. Il fut réalisé dans le cadre d’un projet appelé “The Living Room Concert Series” pour un programme radio américain, Echoes (spécialisé dans la musique instrumentale contemporaine), et qui consistait à diffuser une performance live.

Cette session fut enregistrée chez Anthony le 21 mars 1993 et diffusée le 25 juin sur une centaine de radios américaines. À la demande des fans, un premier CD avait finalement vu le jour avec une sélection des meilleurs passages incluant quelques pièces qui n’avaient pas été diffusées (Flamingo, Field of Eternity, Sistine).

Cette toute nouvelle édition de 2020 remasterisée est agrémentée de trois morceaux en bonus, enregistrés aussi lors de cette session spéciale et restées inédites jusqu’à maintenant (notamment une belle version de Lucy).

PHILLIPS n’étant pas le genre de musicien à se produire sur scène, ce document, tout comme le Radio Clyde (performance de juillet 1978 pour une radio à Glasgow, paru en 2003) et The Live Radio Sessions avec CAZENAVE (jamais réédité depuis 2002 et le disque épuisé All our Lives), restent le seul moyen d’écouter sa musique jouée en live.

Ant joue de la guitare, du piano et chante aussi parfois. Nous avons au total quatorze titres, provenant surtout de la série Private Parts & Pieces (Back to the Pavilion, A Catch at the Tables et New England), de son premier album solo The Geese and the Ghost (dont les très émouvants Collections et Sleepfall) et il y a même une vieillerie du temps de GENESIS (Let Us Now Make Love, dans une très jolie version au piano).

Il profite aussi de l’occasion pour interpréter à la guitare 12 cordes le First Movement of a Guitar Quintet, datant de 1976, et intitulé ici Conversation Piece (notez que nous trouvons d’autres mouvements éparpillés ici et là dans sa discographie, comme le quatrième sur les rééditions des Private Parts & Pieces et le troisième sous le titre Shoreline sur Strings of Light). Les titres à la guitare sont d’un dépouillement exquis (Reaper, Henry) et ceux au piano sont extrêmement mélancoliques (un merveilleux Last Goodbyes, extrait de New England).

Cet album est donc un document très touchant qui résume parfaitement l’univers d’Anthony PHILLIPS. Il reste également un témoignage intéressant permettant de l’entendre jouer ses plus beaux titres en live. C’est un moment rare, intimiste et c’est vraiment une chance d’avoir encore aujourd’hui une trace de cet événement radio, avec cette réédition plus complète.

Pour finir, sachez également que le 27 novembre prochain, paraîtra sur le même label, une nouvelle box réunissant les quatre volumes de la série Missing Links, ainsi qu’un cinquième CD contenant du matériel totalement inédit.

Cédrick Pesqué

Site : www.anthonyphillips.co.uk/

Page label : https://www.cherryred.co.uk/product/anthony-phillips-the-living-room-concert-remastered-expanded-digipak-edition/