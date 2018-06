Antoine BOYER – Caméléon Waltz

(ViaVox / L’Autre Distribution)

Pour ceux et celles qui ne sont pas habitué(e)s à ce genre, un album entièrement réalisé sur une seule et simple guitare acoustique peut apparaître comme peu engageant, pour ne pas dire d’un ennui total. Et pourtant, émanant d’Antoine BOYER, cela devient éminemment passionnant ! Car Antoine BOYER est un maître dans ce domaine. Il s’est très tôt et abondamment abreuvé aux sources les plus authentiques du jazz tsigane, disciple en particulier des maîtres Mandino REINHARDT et Francis-Alfred MŒRMAN.

Suite à la publication de Sita, son troisième CD, Antoine BOYER a été distingué par le magazine Jazzman et choisi comme “Révélation 2012” par Guitarist Acoustic, étant ainsi le premier guitariste de jazz tsigane à recevoir cette récompense très convoitée. Il a depuis partagé la scène avec des musiciens aussi renommés que Philip CATHERINE, Stochelo ROSENBERG, Angelo DEBARRE, Christian ESCOUDE, Raphael FAYS, Tim KLIPHUIS, Jon LARSEN, Lollo MEIER, Adrien MOIGNARD, Robin NOLAN, Paulus SCHAFER, excusez du peu !

Entremêlant accords et mélodie, arpèges et jeu au médiator, Antoine BOYER exploite dans toutes ses pièces le côté polyphonique de la guitare, dont il joue comme un pianiste. Il vénère d’ailleurs Bill EVANS, dont il reprend We Will Meet Again et auquel il dédie également Waltz for Bill, où il combine les plans rythmique, mélodique et harmonique.

Cependant, si Antoine est un orchestre à lui tout seul, il privilégie avant tout la précision de la note et la musicalité de l’ensemble. Son Caméléon Waltz est donc constitué de douze méditations exigeantes, souvent empreintes d’une gravité alternée de fulgurances. Une intériorité et une intensité rares chez un musicien d’à peine 21 ans !

Ici, il ne s’agit pas seulement de guitare mais avant tout de musique avec un très grand M, d’une éblouissante technique de la six cordes au service d’une poésie musicale toute aussi éblouissante. 20/20 à chaque seconde, Antoine BOYER signe là un nouveau chef-d’œuvre du genre.

Frédéric Gerchambeau

Site : www.antoineboyermusic.com/

Label : viavoxproduction.fr/