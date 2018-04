Appel à contributions pour sauver Keith TIPPETT

Le pianiste et compositeur britannique Keith TIPPETT (CENTIPEDE, ARK, MUJICIAN, KING CRIMSON, OVARY LODGE…) a récemment été victime d’une crise cardiaque dont il a pu se rétablir, non sans subir quelques complications dues à une pneumonie.

Actuellement en convalescence, Keith TIPPETT, âgé de 71 ans, ne sera pas en état de travailler dans les mois à venir. C’est pourquoi Hazel Miller, qui dirige le label Ogun Records appelle les amateurs de la musique de Keith TIPPETT à une contribution financière afin d’aider ce dernier.

Martin Archer, du label Discus Records, appelle également ceux et celles qui le peuvent à verser une contribution, ou à acheter le dernier disque du pianiste, The Nine Dances Of Patrick O’Gonogon, dont les droits seront entièrement reversés au bénéfice de Keith TIPPETT.

Pour plus de détails, voir ici :

https://www.dgmlive.com/news/Help%20Keith%20Tippett