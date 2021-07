99 vues

Arsen PETROSYAN – Hokin Janapar (Music performed on Armenian Duduk)

(ARC Music)

Enclavé dans ce bout de terre eurasien qui sépare la mer Noire de la mer Caspienne, dans la chaîne montagneuse du Petit Caucase, la république d’Arménie est un berceau des civilisations indo-européennes dont la tradition musicale a autant subi l’influence des musiques des contrées avoisinantes (turque, russe, iranienne, arabe) qu’elle les a influencées. Son répertoire s’est grandement développé du XIVe au XVIIIe siècle et porte l’empreinte de ces poètes, troubadours et bardes transcaucasiens itinérants que l’on nomme “ashoughs”. Si les instruments à cordes (saz, tar, kamânche, kanoun, santour) y sont très présents, l’instrument le plus symbolique de la musique folklorique arménienne est cependant ce hautbois de perce cylindrique de tessiture grave que l’on appelle “doudouk” (anciennement “dziranapogh”, du fait qu’il est conçu à partir d’un bloc en bois d’abricotier).

Popularisé par Djivan GASPARYAN, Levon MINASSIAN, et chez nous par Didier MALHERBE, qui en a fait l’un des instruments fétiches du groupe HADOUK TRIO, cet instrument au timbre nasillard et velouté est apte à charrier la teneur émotionnelle des complaintes les plus douloureuses et des instants d’isolement méditatif, mais sait aussi véhiculer la légèreté primesautière des danses folkloriques. C’est ce spectre émotionnel aux mille nuances qui se déploie également dans cet album réalisé par Arsen PETROSYAN.

Diplômé du conservatoire d’État Komitas de Yerevan, ce jeune prodige marche déjà avec fière allure dans les pas des grands maîtres de l’art du doudouk, dont Gevorg DABAGHYAN, auprès de qui il a étudié. Déjà sollicité pour des collaborations avec des artistes aussi différents que le oudiste Omar BASHIR, le compositeur émirati Ihab DARWISH et le guitariste anglais Steve HACKETT (ex-GENESIS) – dans son album Under a Mediterranean Sky – Arsen PETROSYAN mène sa carrière sur un double, voire triple front, jouant avec l’Armenian Traditional Music Ensemble et s’investissant dans deux groupes de sa création, l’A.G.A. TRIO et l’Arsen PETROSYAN QUARTET. Sans compter qu’en tant que soliste, il a tourné aussi bien dans le Caucase, le Moyen-Orient, l’Asie centrale, qu’en Europe et en Amérique du Nord….

Déjà auteur en 2015 d’un premier disque, Charentsavan: Music for Armenian Duduk, paru sur un label local, Arsen PETROSYAN passe la vitesse supérieure en signant sur le label anglais ARC Music, de diffusion internationale, ce qui devrait lui permettre de révéler son talent à un public plus large. On peut y déceler autant les attaches personnelles d’Arsen PETROSYAN qu’on peut y découvrir les richesses de la culture arménienne.

Ce corpus de onze pièces est en effet une expédition à travers les lignes du temps de la tradition arménienne, la plus ancienne de ces pièces (Nnjmaned, la première sur ce disque) remontant au XVIIIe siècle. On y trouve des pièces émanant du répertoire de musique sacrée (Ter Voghormea), de celui des danses folkloriques locales (Srapar, Shoror), des adaptations instrumentales de chansons folk écrites par d’illustres ashoughs (HAVASI, SHAHEN, SAYAT-NOVA) ou transcrites par le célèbre compositeur et chanteur Komitas VARDAPET – qui a joué un rôle prépondérant dans la collecte ethnomusicologique arménienne –, ou encore un thème écrit par le compositeur contemporain Tigran MANSURIAN pour le film Hin Oreri Erg (The Song of the Old Days).

La sélection couvre donc plusieurs pans de la musique traditionnelle arménienne, et le “voyage de l’âme (traduction de “Hokin Janapar”) auquel nous invite Arsen PETROSYAN brasse des décennies d’Histoire autant que de vastes paysages de montagnes et de plaines dans lesquels se lovent les destins humains.

Entièrement instrumental, Hokin Janapar peut s’écouter comme une suite de méditations musicales transcendées par l’extrême raffinement dont fait montre Arsen PETROSYAN avec son doudouk. Il est dans cet album accompagné par un second doudouk, un kanun, un santour, une harpe, ou encore un dhôl (tambour à deux peaux).

Avec ses musiciens, Arsen PETROSYAN dessine une éblouissante toile sonore impressionniste qui plonge dans les racines du peuple arménien, rappelant l’existence d’une culture qui a souvent été menacée d’étouffement mais qui, à l’écoute de cet album, apparaît bien vivante et vibrante, et ce grâce à la capacité d’un petit bout de bois d’abricotier à dessiner de grands espaces tant extérieurs qu’intérieurs.

Stéphane Fougère

Site : wwww.arsenpetrosyan.com

Label : www.arcmusic.co.uk