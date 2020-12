ART ZOYD appelle à faire re-brûler les cités et fait revivre la forêt de samplers

Paru en 1976 et réenregistré en 1981, Symphonie pour le jour où brûleront les cités fut le premier album d’ART ZOYD. Le morceau éponyme avait été composé par Gérard Hourbette et occupait la première face du vinyle ainsi qu’une partie de la seconde. Cette pièce a été reprise en version symphonique en 2000 par l’Orchestre Nationale de Lille sous la direction de Fayçal Karaoui et, en 2015, au moment du concert anniversaire du Groupe Art Zoyd, 44 ½, Gérard Hourbette, a décidé de reprendre un des mouvements de la Symphonie, Simulacres, avec 8 musiciens.

Aujourd’hui, le groupe ART ZOYD a cessé d’exister et Gérard Hourbette est décédé en 2018, mais en 2021, Art Zoyd Studios – Centre de Création Musicale se propose de susciter une nouvelle version de cette composition, en la soumettant à un travail de re-création opéré par un autre artiste sur la base du matériau original. Plus qu’un remix, ce sera une véritable re-construction.

Plus de détails ici : https://artzoydstudios.com/appels-a-projets/

En attendant, ART ZOYD Studios s’apprête à publier le concert-hommage à Gérard Hourbette, Et avec votre esprit, la forêt de samplers, qui a eu lieu en septembre 2020 et qui fut joué par ses musiciens des dix dernières années, sous la direction musicale de Jérôme Soudan : Nadia Ratsimandresy, Yukari Bertocchi-Hamada, Romuald Cabardos, Daniel Koskowitz. La captation a été réalisée par le Phénix – Scène Nationale de Valenciennes qui a immortalisé l’instant !

L’intégralité du concert sortira en double CD avec un superbe livret de 36 pages et un bonus vidéo.

100 exemplaires sont d’ores et déjà en prévente au tarif exceptionnel de 20€ avant la sortie février 2021.

Plus de détails ici : https://artzoydstudios.com/produit/art-zoyd-live-et-avec-votre-esprit-la-foret-de-samplers-concert-hommage-a-gerard-hourbette/