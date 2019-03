ART ZOYD : un esprit dans les samplers

ART ZOYD travaille sur un projet en hommage à son mentor, Gérard HOURBETTE, disparu le 4 mai 2018, qui portera pour titre Et avec votre esprit – la forêt de samplers. Les connaisseurs de l’œuvre artzoydienne se rappelleront sans peine que Et avec votre esprit est une pièce de l’album de 1981, Phase IV, qui exprime toute la puissance du compositeur en quelques minutes, aussi bien dans la rythmique à répétition, que dans l’intention grandiloquente, avec un mélange de sacré et de dérision.

Cette nouvelle création, dirigée par Jérôme Soudan, est avant tout un hommage à la musique de Gérard HOURBETTE, en mode concert, avec ses musiciens qui l’ont côtoyé pendant ces quinze dernières années (Daniel Koskowitz, Romuald Cabardos, Yukari Bertocchi-Hamada, Nadia Ratsimandresy). La danseuse et chorégraphe japonaise Akiko Kitamura, qui avait participé au spectacle Kairo, d’après le roman et le film de K. Kurosawa, fera également des interventions sporadiques.

Le spectacle comportera un important dispositif électronique couplé à une installation de nombreuses percussions de toutes sortes, dans la plus pure tradition des concerts d’ART ZOYD mais avec un focus primordial sur les pièces de Gérard HOURBETTE. Un autre élément du concert, qui touche à la scénographie, sera l’intervention de Gérard lui-même par l’intermédiaire de vidéos transmises au sein du spectacle.

La première de Et avec votre esprit – la forêt de samplers est fixée au 9 avril 2020. Elle prendra la forme d’un ultime “au revoir”, non seulement à Gérard HOURBETTE, mais aussi au groupe ART ZOYD, dont ce sera vraisemblablement le dernier concert. L’équipe espère cependant que cette création pourra tourner un peu et trouver quelques dates au-delà de cette “première-dernière”.

Pour en savoir plus : https://www.artzoyd.net/et-avec-votre-esprit-la-foret-des-samplers/?fbclid=IwAR0cxBogBv85JZn7QNKCU9rr90iLHjpRmg0eZLuIhyZpRgU7nDhtfmzt3Rc