ARTÚS : le plein de nouveautés sur son label Pagans

Ces derniers temps, le label indépendant Pagans, créé par le groupe gascon ARTÚS, a gonflé son catalogue de plusieurs nouveautés et en prévoit d’autres pour les premières semaines de 2020.

2020, parlons-en, puisque ce sera précisément l’année où ARTÙS fêtera ses vingt ans. Avoir 20 ans en 2020, on ne peut pas faire plus raccord !

Et pour fêter ça, le groupe “folk in opposition” annonce un nouvel album, Cerc (Le Cercle), constitué de six morceaux enchaînés. Il sera disponible en format vinyle, CD et numérique. Sa sortie est planifiée pour le 15 mars 2020, mais on peut d’ores et déjà le précommander ici :

https://pagans.bandcamp.com/album/cerc

Un premier extrait musical devrait voir le jour très bientôt…

Autre nouveauté à paraître en février 2020, le second album du quatuor féminin COCANHA, baptisé Puput, lui aussi disponible en vinyle, CD et numérique. Les précommandes se font ici, avec en prime un vidéoclip pour annoncer la couleur :

https://pagans.bandcamp.com/album/puput

En attendant ces goûteuses parutions, Pagans a d’autres curiosités affriolantes à vous proposer :

* l’album éponyme du groupe SUPER PARQUET (une coproduction Route 164 / Pagans), qui cultive le mystère et produit une musique traditionnelle psychédélique d’Auvergne qui “gratte le cerveau à la petite cuillère électrique”.

Un extrait en écoute et différents supports (LP, CD, numérique) sont disponibles ici :

https://pagans.bandcamp.com/album/super-parquet-2

* l’album éponyme du “super-groupe” LE CHOC DES ÉLECTRONS LIBRES, un “magma” musical résultant d’une fusion entre les “Artùsans” et les irréductibles Bretons des NIOU BARDOPHONES (Francis MOUNIER, Ronan Le GOURIÉREC, Erwan et Guénolé KERAVEC).

L’album n’est disponible qu’en double LP et en numérique, et il se commande là : https://pagans.bandcamp.com/album/le-choc-des-lectrons-libres

Et pour répandre la bonne parole, ARTÚS, COCANHA et SUPER PARQUET partiront ensemble en tournée début février !

https://pagans.bandcamp.com/

https://www.facebook.com/pagansmusica/