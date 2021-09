13 vues

Asaf SIRKIS – Solar Flash

(Moonjune Records)

J’ai déjà évoqué plusieurs fois ici même Asaf SIRKIS et son incroyable talent aux baguettes. D’abord à l’occasion de la sortie de l’excellent et très énigmatique Lighthouse de Mark WINGFIELD. Ce même fabuleux compositeur/musicien avait ensuite sorti Tales From The Dreaming City, avec le même Asaf SIRKIS qui officiait derrière les fûts. Autant vous dire que cela nous assurait un plaisir intense au niveau des rythmiques, toujours extraordinaires et renouvelées de titre en titre. Avec Our New Earth, c’était Asaf SIRKIS qui menait la danse, et c’était tout simplement magistral !

Et voici maintenant qu’arrive Solar Flash, avec toujours Asaf SIRKIS aux baguettes et aux commandes, mais aussi un line-up stellaire composé de l’extraordinaire claviériste britannique Gary HUSBAND, du fabuleux bassiste écossais Kevin GLASGOW, de cette même chanteuse polonaise Sylwia BIALAS qui avait déjà illuminé de sa voix Our New Earth, et enfin du guitariste stratosphérique et multi-style Mark WINGFIELD.

Tout ce petit monde-là nous mène de douces ballades à la Erik SATIE jusqu’à d’étincelantes improvisations prog-jazz en passant par des moments envoûtants et tout à fait aériens. Certaines pièces, comme Kinship, sont de flagrantes preuves des liens musicaux puissants qui unissent les musiciens entre eux, tandis que d’autres, comme Under The Ice vont chercher leur inspiration dans les livres de Graham HANCOCK concernant les anciennes civilisations.

La Polish Suite part 1, 2 et 3 s’inspirent quant à elles de l’art de vivre des régions de l’Est de l’Europe et tout spécialement de sa musique, aussi superbe et ensorcelante que mélancolique. Quant au titre Solar Flash, qui donne aussi son nom à l’album, il s’inspire du Carrington Event de septembre 1859. Une éruption solaire exceptionnelle avait provoqué la plus importante tempête magnétique enregistrée à ce jour. Pour Asaf SIRKIS, cela montre à quel point nous sommes ridiculement petits face à la nature et à ses forces gigantesques.

En tout cas, après le brillantissime Our New Earth, Solar Flash est une nouvelle et éblouissante preuve du talent d’Asaf SIRKIS à composer des titres et des albums qui s’inscrivent directement au sommet de ce qu’on peut de mieux en matière de prog-rock-jazz. Ne passez surtout pas à côté !

Frédéric Gerchambeau

Site : www.asafsirkis.com/

Page : https://asafsirkis.bandcamp.com/album/solar-flash

Label : https://moonjune.com/