AuxSons : un webmédia pour faire écouter les vibrations du monde

Premier réseau professionnel français consacré aux musiques du monde – des musiques traditionnelles aux musiques urbaines – Zone Franche, qui rassemble toutes les catégories d’acteurs du secteur (festivals, salles, labels et éditeurs, représentants d’artistes, médias, associations culturelles, marchés, etc.), vient de créer #AuxSons, une plate-forme collective de médiatisation innovante et participative dédiée aux musiques actuelles du monde, militant pour la diversité culturelle et musicale.

À travers ce nouveau webmédia, l’objectif de Zone Franche est de développer la visibilité des musiques ouvertes sur les vibrations du monde auprès des publics, de valoriser la créativité et l’engagement des artistes et des acteurs professionnels, tout en se faisant le relai des médias curieux qui mettent en avant les musiques non formatées, ouvertes sur la découverte et le dialogue de toutes les cultures.

#AuxSons permet en outre de prolonger une démarche militante en faveur de la diversité, tout en relayant les initiatives culturelles issues de tous les territoires, d’ici et d’ailleurs et de soutenir une démarche participative permettant de créer plus de synergies entre les acteurs du secteur, qu’ils soient artistes, médias, producteurs, diffuseurs, programmateurs, labels…

Pour vous initier #AuxSons, une seule adresse : www.auxsons.com/