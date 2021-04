53 vues

Avis aux lecteurs de RYTHMES CROISÉS

Dans la grisaille ambiante qui envahit actuellement toutes les strates de la société et qui plombe durement certains secteurs d’activité (dont le secteur culturel et artistique), il est une (modeste) bonne nouvelle dont RYTHMES CROISÉS se félicite. En effet, une étude statistique nous a montrés que notre Webzine a ces derniers temps atteint des records de consultation dont la courbe ne cesse d’être exponentielle. Cela prouve que, en dépit de la sinistrose psychologique plus ou moins savamment entretenue par des forces supérieures et occultes, certains esprits résistants sont parvenus à dégager un temps de cerveau disponible pour donner priorité à la satisfaction de leur passion musicale et s’enquérir de découvertes à faire ou à refaire. Nous sommes évidemment heureux que notre site soit devenu l’un de ces relais privilégiés.

Le revers de la médaille, c’est que cet afflux massif de consultations a ponctuellement entraîné des effets de saturation qui, à leur tour, ont temporairement ralenti ou bloqué certaines fonctionnalités du site RYTHMES CROISÉS. Pour éviter que ces inconvénients ne se reproduisent et s’accroissent, il nous a fallu repenser l’accès au site et la circulation des consultations au sein de celui-ci, ce qui a entraîné des frais supplémentaires de gestion auxquels notre petite association ne s’attendait pas. Nous tenons au passage à rappeler que le contenu de ce site est le fruit du travail de plusieurs rédacteurs bénévoles qui vous apportent chaque jour une information de qualité, fiable, complète, et des services en ligne innovants. Or, ce travail ne s’appuie aucunement sur les revenus complémentaires de la publicité.

C’est pourquoi nous avons décidé de rendre certaines pages accessibles uniquement aux abonnés à notre “newsletter”. À partir d’aujourd’hui, celle-ci contiendra des liens permettant à nos fidèles lecteurs d’avoir accès à l’intégralité de plusieurs articles auxquels de simples “lurkers” ne pourront avoir accès qu’en partie, et même à des articles “cachés”.

La date n’a pas été choisie par hasard. Nous avons en effet constaté que les articles les plus consultés sur RYTHMES CROISÉS étaient notamment les nécrologies consacrées à nos chers artistes disparus ainsi que la traditionnelle “fake news” annuelle du 1er avril. Aussi, si vous souhaitez prendre connaissance de notre nouveau “poisson d’avril”, il vous suffit de cliquer sur le menu “S’abonner” de notre page d’accueil.

Nous devons toutefois vous avertir que cet abonnement est désormais payant. Il vous sera ainsi proposé de faire une donation sur Paypal, dont le montant minimal s’élève à 150 euros pour une année complète. Cela vaut bien la peine de vous abstenir – pour une fois – de vous procurer la réédition du énième coffret collector 30 CD/DVD/Blu-Ray de King Crimson ou le Pass intégral qui vous donne accès à tous les concerts du prochain Festival interceltique de Lorient (qui, de toute façon, va être annulé !).

D’avance, la direction de RYTHMES CROISÉS vous remercie chaleureusement de votre générosité et de votre infaillible soutien.