Aziliz MANROW – Earth

(Coop Breizh)

Née dans une famille d’artistes, Aziliz MANROW a commencé par le théâtre, qui lui a permis de prendre goût à la scène, avant de se tourner vers la musique et de quitter la Bretagne pour Paris où elle intègre plusieurs groupes de country avant de fonder le AZILIZ COUNTRY BAND, avec lequel elle remporte successivement l’Award du prix du public et celui de la meilleure interprète française de country music. Elle continue désormais sous son nom en élargissant son univers musical. Autodidacte, elle chante dans trois langues (anglais, français et breton), compose toutes ses mélodies à la guitare et écrit des textes.

Earth, son premier album, est dédié à la Terre. Aziliz MANROW a écrit les paroles, en anglais, de la moitié des chansons. Les textes en français ont été confiés, à partir de sujets qui lui tenaient à cœur, à différents auteurs. Quand à l’unique chanson en breton, Douar (qui signifie “Terre”, titre de l’album), introduite par les vocalises féériques du Kan an Avel (chant du vent), elle souhaitait qu’il soit l’œuvre d’une femme et a fait appel à une chanteuse et auteure bien connue en Bretagne, Clarisse LAVANANT, originaire comme elle du Finistère.

Si la Bretagne est bien sûr évoquée dans Chemins de Bretagne, qui est une œuvre familiale, et la Petite Valse Bretonne, Aziliz MANROW chante aussi les incohérences de l’humanité (What a Fool), les migrants qui quittent leurs pays en guerre (Les Mers froides), et rend hommage aux femmes (Amazones) sans oublier la Vie, la Nature et la Terre (Ephémère, Let it be beautiful, Douar)…

Bercée par les légendes celtiques, Aziliz n’a pas manqué de laisser une place à l’imaginaire avec My Fairy’s Land. Elle est accompagnée par Bastien LACOSTE aux violons, Nicolas FEUGER à la basse et à la contrebasse, John SAINTURAT à la mandoline, aux guitares acoustiques et électriques, et Marc LIMBALLE (auteur du texte Les Mers froides) à la batterie et aux percussions, ces deux derniers officiant aussi aux chœurs et aux programmations additionnelles.

Aziliz MANROW réalise avec Earth un bel album poétique influencé à la fois par la country, la musique celtique, le folk américain, la pop et un folk-rock romantique que sa voix enfantine et féérique illumine.

Sylvie Hamon

Site : www.azilizmanrow.com

Distribution : www.coop-breizh.fr