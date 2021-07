BASSANT (Musiques du Rajasthan) au Centre Mandapa à Paris, juin 2021

10 vues

BASSANT

Fête de la Musique

au Centre Mandapa à Paris, le 21 juin 2021

En dépit d’un contexte sanitaire encore incertain mais tout de même plus vivable, l’habituelle manifestation dite “fête de la musique”, qui a lieu le jour le plus long de l’année, a été célébrée en comité restreint et intimiste au Centre Mandapa, à Paris, où était programmé un groupe de musiques du Rajasthan, BASSANT, dont le nom signifie “printemps”. On a donc fêté l’arrivée de l’été avec “Printemps”. (Quand on vous dit que le temps est déréglé… )

BASSANT a déjà participé à de nombreux festivals nationaux et internationaux avec une formation volontiers variable. C’est sous la forme d’un quartette qu’il s’est produit dans la salle du Mandapa, livrant un généreux panel des traditions musicales de sa région d’origine.

Mené par le chanteur, compositeur et joueur d’harmonium Anwar HUSSAIN, natif du Jaipur (et également impliqué dans l’ensemble BOLLYWOOD MAHARADJA, SUFIYANA, BOLLYWOOD-KLEZMER), le groupe a interprété des bhajans, des ghazals, des “tubes” qawwali-soufi, des râgas et des chansons Bollywood, avec tout l’assortiment instrumental nécessaire, la guimbarde morchang, la flûte-double alghoza, et diverses percussions, tablas, dholak et khartals.

BASSANT n’a pas ménagé ses efforts pour emporter le public dans ses mélodies captivantes et ses rythmes hypnotiques, encourageant le (peu de) public à se laisser entrer dans la danse… non sans garder les masques !

Page : http://bollywoodmaharaja.com/bassant-les-gitans-du-rajasthan/

Texte : Stéphane Fougère

Photos : Sylvie Hamon

Diaporama photos :