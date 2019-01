BASta!² – Vertigo

(Homerecords)

BASta! est le projet solo du contrebassiste belge Joris VANVINCKENROYE, avec la participation très active toutefois de la flûtiste Jana ARNS. Tous les deux avaient déjà œuvré au sein d’ARANIS, un groupe à la fois rock, expérimental et néo-classique fondé par Joris VANVINCKENROYE en 2002 et qui entre 2005 et 2017 a enregistré pas moins de sept albums et s’est produit en Europe, au Japon et aux États-Unis. Frédéric VION en a fort bien parlé dans cette chronique : https://www.rythmes-croises.org/aranis-mib-ii-le-retour/.

Joris VANVINCKENROYE a également été membre de TROISSOEURS, encore un groupe qui a marqué les esprits en son temps. Fondé en 2008, BASta! a d’abord sorti la même année son premier album intitulé Cycles. Et voici donc le deuxième album, Vertigo, tout aussi réussi.

Inspiré par le guitariste qui utilisait déjà ce procédé, Joris VANVINCKENROYE met en boucles sa contrebasse par des moyens électroniques, créant ainsi, par la création de multiples couches sonores, un effet orchestral magnifique, presque magique. Ce qui a été décrit par ces mots, d’une grande justesse : “Une œuvre à la musique délicate, à la fois classique et contemporaine, audacieuse sans être pour autant hermétique.” Une œuvre qu’on peut aussi qualifier de cinématographique, et qui comprend des éléments de musique classique, de rock, de folk et de jazz, le tout combiné dans une fusion très organique.

Tout cela n’est d’ailleurs pas sans rappeler les fameux Frippertronics du guitariste Robert FRIPP, qui lui-même peut être relié à Terry RILEY et ses œuvres mettant un accent considérable sur l’utilisation de l’écho. Il serait cependant abusif d’associer directement Joris VANVINCKENROYE au minimalisme, bien que sa musique en comporte des caractéristiques, mais fondues toutefois dans d’autres aspects musicalement plus conventionnels.

L’œuvre de Joris VANVINCKENROYE, aussi inventive qu’elle puisse être, se veut avant tout belle et accessible, d’un avant-gardisme grand public. Un beau parcours pour ce musicien qui compose également pour des chorégraphies et le théâtre. Citons juste, avec la Retina Dance Company, Antipode en 2009, Layers of Skin en 2012 et If A then C en 2014. Il collabore aussi avec de nombreux artistes tels que Wouter VANDENABEELE, Sandy DILLON, Satoshi TAKEISHI, et même l’immense Wim MERTENS.

Frédéric Gerchambeau

Site : http://archive.li/9yKHx

Label : https://homerecords.be/wp

²