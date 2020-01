BEL AIR DE FORRO – Sertão do mar

(Madame Bobage)

Dans les colonnes de RYTHMES CROISÉS, nous suivons avec beaucoup d’attention le travail de Mariana CAETANO, artiste brésilienne qui a posé ses valises en terre armoricaine. C’est ainsi que nous avions écrit tout le bien que nous pensions de son album Mé ô mond, paru en 2013, puis nous avions également chroniqué avec enthousiasme le premier album de BEL AIR DE FORRO, Na estrada, paru le 24 juin 2016. Le public français (re-)découvrait alors un genre musical du Brésil rendu populaire en Europe par Nazaré PEREIRA à la fin des 70’s, désormais disparue des ondes radiophoniques – hélas ! Ce genre, du Nordeste (le nord est du Brésil) est le forro.

Et nous tenons de Nazaré elle-même l’origine de ce mot : les immigrés britanniques avaient l’habitude d’organiser des bals populaires ouverts à tous ; “For All” était-il inscrit sur le calicot à l’entrée du bal. “For All”, articulé par les habitants de cette région, est vite devenu “FoRRo”. L’étiquette de cette musique créée sur place était née, dans un si grand pays où les traditions musicales sont sans cesse renouvelées et qui compte un si grand nombre de compositeurs, souvent auteurs et toujours musiciens.

Le trio BEL AIR DE FORRO a fait paraître un second album le 24 mai dernier. Rappelons qu’à Mariana CAETANO, auteure-compositrice, se sont adjoints le percussionniste brésilien Marcelo COSTA et l’accordéoniste breton Yann LE CORRE. Tous trois co-signent six des quatorze titres que compte Sertão do mar, les huit autres étant riches du talent de multiples contributeurs.

On ne saurait trop conseiller l’achat de cet album en cette époque de miz du (les “mois noirs” en breton, c’est-à-dire l’automne et l’hiver). Le bonheur que les musiciens ont ressenti à élaborer ces titres et à les jouer irrigue toutes ces pièces, sculptées avec le plus grand soin. La polyrythmie conjuguée à l’art de la syncope (dont le Brésil a la palme), induit une jubilation auditive qui ne tarde pas à se transmettre au corps tout entier, pour un peu que l’on ressente profondément ces ondes bénéfiques prodiguées par les instruments, la voix et les chœurs, agrégés avec une inventivité qui n’écarte nullement la tradition.

Le forro est ainsi renouvelé par la diversité des arrangements dont chaque chanson fait l’objet, et ceux-ci sont à la hauteur de la virtuosité de ces trois musiciens mais également de celle des invités : Maciel SALLUSTIANO (chant, rabeca), Carlos MALTA (flûtes) et la petite fanfare de YOUN KAMM. Ainsi le virevoltant Sertão do mar suggère-t-il fortement aux danseuses et aux danseurs à vivre ces envolées sinon en apprenant les pas du forro, du moins à s’exprimer corporellement, et pourquoi pas, à le faire lors d’un fest-noz (bal breton), ouvert quelques instants aux autres musiques du monde. Vous-même, chez vous, seul, en couple, ou en bande organisée, avec votre chien, votre chat ou votre hippopotame d’appartement, n’hésitez pas !

Les onze festivals français de cette année 2019 ne s’y sont pas trompés, eux qui ont invité le trio à apporter son sertão do mar pour le faire partager, ce lieu inventé du Nordeste, entre terre et mer, loin de tout, chargé d’énergies, autrement dit un peu de terre d’Amazonie, le poumon vert de la planète (on fait le vœu qu’elle le restera).

Cette musique qui a incité les programmateurs curieux à inviter le groupe vous attend dans ce beau digipack disponible chez les revendeurs respectables et bien informés, ceux qui prennent soin de la santé auditive de leurs clients (patients), ceux qui sont toujours à la recherche de nouvelles émotions en provenance de multiples régions du globe, de jour, de nuit, sous la lune comme au soleil.

Grâce à Sertão do mar, l’auditeur, le spectateur, le danseur, le musicien sont éclairés et chauffés en bal de nuit par le plein soleil de ces mélodies populaires chantées, fortement attachantes car élaborées et filtrées avec l’amour de grands échansons. À votre santé : salud !

Mescalito

Label : www.madamebobage.com

Tournées : www.lacriee.com