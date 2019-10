BLACK FLOWER – Future Flora

(Sdban Ultra)

BLACK FLOWER est un quintet belge dirigé par le saxophoniste/flûtiste Nathan DAEMS distillant un jazz psychédélique mêlé de grooves africains et de parfums orientaux. Tout un programme ! Et réjouissant avec ça ! Car BLACK FLOWER sait créer un climat où les sonorités anciennes, savoureuses et connues côtoient les sons actuels, neufs et même souvent futuristes dans un mélange musclé, passionnant et pétri de pulsations jubilatoires.

Après deux premiers opus, Abyssinia Afterlife en 2014 et Artifacts en 2017, encensés par la critique, la formation nous offre un troisième album tout aussi classieux et groovy que les précédents, peut-être même un gros tantinet plus profond, Future Flora.

De fait, Nathan DAEMS, vu et apprécié au sein du RAGINI TRIO et d’ECHOES OF ZOO, et ses quatre compagnons, Jon BIRDSONG, au cornet à pistons, Wouter HAEST, aux claviers, Filip VANDERBRIL, à la basse, et Simon SEGERS, aux baguettes, s’entendent à élaborer des atmosphères authentiques et singulières qui n’appartiennent qu’à eux, aux confins de l’Afrique, de l’Orient et de l’Occident, du traditionnel et du moderne.

Future Flora se veut une métaphore sur l’importance de rester soi-même et même révolutionnaire dans un monde devenu à la fois fou et sclérosé. Rythmes hypnotiques et sonorités obsédantes, jusqu’aux limites de la transe, tourbillons psychédéliques et énergies fusionnées, jusqu’aux frontières du délire, voilà la recette sans faille héritée de Mulatu ASTAKTE et de Fela KUTI pour faire de vous, chers auditeurs, des guerriers urbains heureux, éclairés et persévérants.

Si vous aimez les univers musicaux puissants et originaux, le bon son qui pulse et qui groove, vous allez a-do-rer !

Frédéric Gerchambeau

Site : www.blackflower.be/

Label : www.sdbanrecords.com/