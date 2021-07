16 vues

Blaine L. REININGER – Commissions 2

(Les Disques du crépuscule)

Voici le tout nouveau double CD de “soundtracks” de Monsieur Blaine L. REININGER. Il s’intitule Commissions 2, succédant ainsi à Commissions (contenant des musiques composées entre 2008 et 2012) paru il y a quelques années déjà. Il faut savoir que, comme pour le premier volume, il s’agit essentiellement d’un album instrumental et il y a donc très peu de chansons. Les quelques titres chantés sont tous merveilleux et ont su parfaitement trouver leur place parmi la multitude de “soundscapes proposés par ce disque.”

Blaine est encore aujourd’hui l’un des rares compositeurs à pouvoir ciseler des chansons aussi intelligentes qu’émouvantes : par exemple, Terrible Father, Where Did They take Him ? ou Rilke Elegy (figurant toutes à la fin du second CD) génèrent des ambiances à la fois impressionnantes et mélancoliques, assez proches d’un autre de ces précédents disques, le magnifique The Blue Sleep (2018, Les Disques Du Crépuscule).

Ces 26 nouvelles pièces ont été composées entre 2015 et 2019 pour divers spectacles européens de “spoken words”/vidéo, de danse ou de théâtre comme Angels en 2015, Caligula (la pièce de théâtre de CAMUS) en 2017 ou The Kindly Ones en 2019 (une performance jouée sur le site du camp de concentration de Mauthausen en Haute-Autriche près de Linz).

Commissions 2 est idéal pour découvrir la musique de Blaine L. REININGER en dehors de TUXEDOMOON, et permet de s’intéresser à ses aventures sonores en solo qui sont souvent très intéressantes et surtout extrêmement variées. Ici, nous n’abordons pas une musique néo-classique comme il a pu en réaliser avec son complice Steven BROWN, mais nous explorons plutôt une musique volontairement oblique, contemporaine et assez progressive dans l’esprit, fortement “ambient” et expérimentale, touchant parfois même au sacré et au gothique. Comme avec Brian ENO, c’est une musique à la fois cérébrale et aussi malicieusement mélodique et accessible.

Ce disque sera sans doute une belle découverte pour ceux qui ne connaissent pas ce musicien fabuleux, car Blaine reste un compositeur exceptionnel, hélas assez sous-estimé par les grands médias incultes, mais toujours admiré par une poignée de passionnés et de rêveurs.

Tout au long de ces deux CD, le musicien peint des paysages sonores incroyables, des atmosphères aux tonalités divergentes, allant du sombre (Promenade Magique, Krakenangriff, Dark Alley, lorgnant vers du Asmus TIETCHENS) à la féérie la plus ensorcelante (les réminiscences de Piero MILESI ou du North Star de Philip GLASS sur Petao, Petao, les sons paradisiaques de la guitare sur Dialogismos ou Because It’s Me, sorte de berceuse de l’âge synthétique).

Il joue de tous les instruments (guitare, violon, claviers) et, même seul, cela n’enlève en rien à la richesse de sa palette sonore. Et malgré le fait que ce soit un double CD et que nous pourrions trouver le temps long, les musiques ne procurent pas un seul moment ennuyeux. Au contraire, elles sont intenses et fortement imagées tout en développant parfois des thèmes sonores abstraits et froids. C’est la force de ces musiques qui évoquent l’inconnu, une impression inquiétante de vide ou la vision de grands espaces désertiques et silencieux (Twilight Fields).

Vraiment, Commissions 2 est une œuvre unique d’une rare beauté.

Cédrick Pesqué

Site : https://lesdisquesducrepuscule.com