BRULÉ – Lakota Piano

(Soar Corporation – 1997)

Notre machine à remonter le temps nous ramène en 1890 à Wounded Knee, où plus de 300 Sioux sont assassinés par l’armée américaine ; c’est la dernière ba­taille des “guerres indiennes”. Les Amérindiens sont désormais tous parqués dans des ré­ser­ves et “américanisés” de force, les Sioux étaient les derniers résistants. (Le vé­ri­table nom des Sioux est en fait “Lakotas”, qui se divi­sent en de nombreuses tribus, dont les Santees, Oglalas, Assiniboines, Brûlés…)

En 1973, 30 Oglalas s’emparent du village de Wounded Knee. Les Amérindiens com­men­cent à redé­couvrir leur culture sans en avoir honte et revendiquent ce droit. C’est égale­ment en 1973 que le groupe XIT, diri­gé et produit par Tom BEE, enregistre deux al­bums, Silent Warrior et Plight of the Redman. “Le plus grand groupe de rock Amérindien”, comme on l’appelle alors, concilie rock 70’s, flûte, piano, percus et rythmiques trad’, chant contestataire en anglais (We live, Young Warrior et Reservation of Education) et mélodies sua­ves bien orchestrées.

En 1997, Paul LA ROCHE, pianiste membre de la tribu des Brûlés, rend hommage au groupe qui a in­venté la musique moderne amérindienne. A l’heure où l’on redécouvre sur CD les chants ou les flûtes traditionnels Lakota, Paul, alias “BRULÉ”, in­nove et enregistre Lakota Piano, son second album.

Les huit pièces de ce CD sont des airs qui figu­rent sur les deux al­bums de XIT en­registrés en 1973. BRULÉ a choisi les mor­ceaux les plus mélodieux pour les réarran­ger à sa manière aux claviers. Il s’accom­pagne de deux pianos, l’un prenant brillam­ment la place du chant, l’autre as­su­rant mé­lodie et rythmique, ainsi que de nappes pla­nantes de syn­thés et de per­cussions. Les claviers se croisent, se super­posent.

L’ordre des mor­ceaux choisis par BRULÉ n’est pas inno­cent : en effet, celui-ci a voulu racon­ter une histoire à travers la succession des huit titres (Color Nature Gone, Anthem of the American Indian, Birth, At Peace, Awakening, I am Happy about you, Some-day et End), for­mant ainsi un cer­cle, le cercle de la vie.

Mais au fait, que pense XIT d’un ar­tiste qui re­prend ses vieux mor­ceaux ? Eh bien, sa­chez que ce CD a été enregistré au studio “BEE Recorders” et est produit par Paul LA ROCHE et Tom BEE, le fondateur de XIT, en per­sonne ! Un bel hommage dont on ne se lasse pas.

Sylvie Hamon

(paru à l’origine dans ETHNOTEMPOS n° 1, novembre 1997)



Site : https://brulerecords.com