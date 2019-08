Carlos NÚÑEZ & AMIGOS (CD + DVD)

(Sony Music Spain)

En 2004 est paru en Espagne le premier enregistrement public de Carlos NÚÑEZ & AMIGOS. Ce coffret se présente soit sous le format CD accompagné d’un DVD, ou sous le format DVD avec le CD en bonus. Le programme est le même dans les deux cas. Quand on a déjà eu l’occasion d’assister aux prestations scéniques de Carlos NÚÑEZ, on se demande pourquoi il a fallu attendre aussi longtemps pour que paraisse un tel objet et surtout pourquoi sa zone de diffusion est aussi réduite.

Enregistré à Vigo, la Capitale de la Galice, l’an dernier à l’occasion des 33 ans de l’artiste, ce concert exceptionnel capté devant pas moins de 30 000 spectateurs permet de voir et d’entendre à quel point Carlos, accompagné par ses musiciens et par de nombreux invités, est capable de mettre le feu sur scène. Si on lui reproche de trop se disperser sur ses disques en s’éloignant de la musique de son pays ou en s’effaçant devant ses invités, il remet cette fois-ci les pendules à l’heure.

D’entrée, on attaque avec le thème final du film Mar Adentro, qui est ici moins figé qu’en version studio. Ensuite c’est toute la magie qui se met en place avec le répertoire issu des quatre albums du sonneur. Au côté de classiques comme A Costa de Galicia ou Camiño de Santiago (tout deux avec Sharon SHANNON), Carlos jette un pont entre la Galice et les autres pays celtes.

Ainsi on retrouve le superbe Entrelazado de Allariz, de l’album Mayo Longo (avec le National Youth Pipe Band of Scotland), Tears of Stones (avec les CHIEFTAINS), un suite de reels ou ces célèbres traditionnels galiciens que sont Alborada de Vaiga / Muiñeira de Chantada. La Bretagne n’est pas oubliée, grâce à ce magnifique et fougueux An Dro où la Banda de Gaïtas de CEA rejoint les musiciens.

Le chanteur de folk-rock argentin Léon GIÉCO vient prêter sa voix aux deux titres non instrumentaux Galleguita et Sólo le pido a Dios. Seulement présent ici sur le DVD, mais figurant sur le CD Cinéma do Mar ou ils font pale figure, Women of Ireland et Concierto de Ajanjuez donnent la chair de poule.

Quand au final, il s’agit d’une pièce bien connue, jadis entendue dans l’HÉRITAGE DES CELTES de Dan AR BRAS, Aires de Pontevedra où Carlos est entouré de tous les participants et ou sa flûte soutenu par le Pipe Band et la Banda de Gaïtas embrasent littéralement la scène.

En bonus sur le DVD, on trouve entre autre des reportages sur les coulisses des albums Almas de Finisterra (Un Galicien en Bretagne) et Mayo Longo. Malheureusement, ces reportages ne sont qu’en espagnol sans possibilité de sous-titres. Il est donc nécessaire de posséder des notions dans cette langue pour en profiter pleinement.

Carlos NÚÑEZ & AMIGOS est donc un très bel objet dont les qualités se situent à des années lumières du tristounet Cinema do Mar. Quel dommage que sa diffusion ne soit réservée qu’au seul marché espagnol. Espérons que sa distribution en France finira malgré tout par se faire.

Didier LeGoff

Site : www.carlos-nunez.com

(Chronique originale publiée dans

ETHNOTEMPOS n°18 – janvier 2006)

NDLR : Le label Saint-George/Sony a fini par sortir cette production en France sous le titre Carlos NÚÑEZ en concert, disponible en CD et en DVD, mais vendus séparément.