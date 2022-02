25 vues

CASTOR & POLLUX – Contrebandes

(Vlad / Coop Breizh)

Comme son nom ne l’indique pas, CASTOR & POLLUX est un quintette de musique bretonne, constitué d’étoiles montantes (d’où le choix du patronyme). Le projet a démarré en 2015 et s’est épanoui de scènes de bal en espaces urbains, sous forme de fanfare déambulatoire avec bombardes, accordéon diatonique, clarinette basse, saxophone baryton, percussions et voix, bref de quoi ne pas passer inaperçu ! Et à force de déambuler au contact des publics, d’aller à la découverte du monde et à la rencontre des mondes, CASTOR & POLLUX s’est donné pour objectif de se transformer en capteur du monde, soit devenir une véritable « radio-pirate ».

Non content d’avoir pétri à loisir la matière apparemment inépuisable des musiques de danses bretonnes, il l’a façonnée de manière à la rendre perméable, à lui greffer des emprunts exogènes, lui insérer des parfums d’ailleurs, ruraux et urbains, antiques et futuristes… Chez CASTOR & POLLUX, la musique bretonne intègre pleinement le chaudron des musiques du monde ; ce qu’elle est par définition à la base, mais tout en faisant en sorte de se connecter à tout ce qui l’entoure ici et aujourd’hui. C’est de la science-fiction, me direz-vous ? Tout juste, et fièrement assumée !

Car c’est bel et bien comme voyageurs spatio-temporels que se présentent Jean-Félix HAUTBOIS (percussions, chant), Gaël CHAUVIN (bombarde, chant), Titouan GAUTIER (accordéon diatonique, chant), Tristan JÉZÉQUEL (clarinette basse, chant) et Alexandre GILLES (saxophone baryton, bombarde, chant). Et quand on voyage, c’est bien connu, on ramène tout pleins de souvenirs. Alors on collectionne, on collecte, on échange, on troque, on trafique, quitte à verser dans la contrebande… Et contrebandiers sont en vérité CASTOR & POLLUX, à force de faire s’entrechoquer ou s’entrelacer thèmes traditionnels, compositions personnelles et citations empruntées à la diable sur les ondes du globe ou sur les sillons de la Terre…

Pour son premier album, CASTOR & POLLUX ont mis cartes sur table et présentent un pur produit de Contrebandes. Il n’y a nulle tromperie sur la marchandise : il s’agit bien de musique traditionnelle bretonne à danser, mais évoluant vers une musique de répertoire parfaitement écoutable en mode « salon » (mais gare aux fourmis dans les jambes !) et pourvue d’atours aussi singuliers que détonants, puisés dans la vaste et riche banque sonore du monde. Bruits de foule, de trains, cris animaliers, klaxons, sirènes, porte-voix, voix, chœurs, radars, cloches, synthétiseurs, idiophones et cymbalum parsèment les onze pièces de Contrebandes, que le concepteur sonore Jules WYSOCKI a métamorphosées en tableaux mouvants comme des zappings transcontinentaux, exploitant tantôt des climats « loud », tantôt des ambiances plus « space ».

Chaque morceau relève d’une écriture dense, aux structures progressives, et aux rythmes sinueux. On y décèle ça et là des inserts de notes empruntées à Sébastien TELLIER, à BJÖRK et à son beau-père Saevar ÁRNASON, au groupe indonésien SAMBASUNDA, au saxophoniste norvégien Karl SEGLEM, au groupe hip-hop-rave sud-africain DIE ANTWOORD, au groupe trip-hop-acid-jazz-psyché-dub FREE MORAL AGENTS, et le tout passe comme une lettre à la poste, mais en prenant des chemins effectivement détournés qui redessinent les territoires du globe. Saint-Vincent-sur-Oust serait donc au Nigéria ? Loudéac serait à quelques encablures de Bandung ? L’ethio-groove serait né à Vannes ? CASTOR & POLLUX parviennent à nous en convaincre avec leur extravagant trafic de danses. Et on ne leur flanquera pas de contredanses pour s’être livrés à ces Contrebandes…

Décoller d’un centre spatial breton pour explorer de nouveaux mondes étranges, découvrir de nouvelles vies, d’autres civilisations et, au mépris du danger, avancer vers l’inconnu, telle semble être la mission que s’est fixée CASTOR & POLLUX, une bande de « trekkers » bien informés de leurs racines mais engagés dans une démarche post-trad’ qui ne manque certes pas de fantaisie, comme en témoigne le visuel du digipack, digne des collages surréalistes les plus échevelés.

Stéphane Fougère

