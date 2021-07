13 vues

Cecil TAYLOR / Tony OXLEY – Being Astral And All Registers – Power Of Two

(Discus Music)

S’il existe un très haut du panier en ce qui concerne les musiciens de jazz libre, atypique et sans limite, nous sommes assurément en présence de deux monstres du genre. Imaginez vous donc que le pianiste Cecil TAYLOR a joué avec Steve LACY, John COLTRANE et Jimmy LYONS, et qu’il a même joué pour Jimmy CARTER sur la pelouse de la Maison Blanche ! Quant à Tony OXLEY, il est tout simplement l’un des batteurs parmi les plus importants du free jazz, ayant joué avec Gavin BRYARS, Derek BAILEY, Sonny ROLLINS, Bill EVANS, Stan GETZ, Joe HENDERSON, mais aussi avec John McLAUGHLIN, Paul BLEY et John SURMAN, j’arrête là, il y en a trop pour tous les citer !

Alors quand deux pointures comme Cecil TAYLOR et Tony OXLEY décident de monter sur scène ensemble, on sait déjà que ce sera pour le meilleur du free jazz, c’est-à-dire sans règle, sans concession, sans frontière. L’intitulé Power of Two est d’ailleurs sans équivoque : certes, ils ne sont que de deux, mais quelle puissance de jeu, quelle joie d’aller ici musicalement, ou là rythmiquement, et de pouvoir s’en aller partout ailleurs juste pour le plaisir ou par audace ! Cecil TAYLOR a affirmé : « J’essaie d’imiter au piano les sauts dans l’espace que font les danseurs. »

D’où certainement l’intitulé Being Astral, où il se permet de sauter jusqu’aux étoiles avec son piano, sans fusée, mais accompagné de son batteur au jeu magnifique et cosmique. De fait, même si l’enregistrement date de 2002, il est en réalité intemporel, gravé à tout jamais dans le marbre de l’au-delà du jazz, dans des territoires que seuls les plus téméraires – ou les plus curieux d’infini – osent arpenter avec enthousiasme et gourmandise.

On a même parfois l’impression que TAYLOR et OXLEY échangent leurs rôles, et qu’ainsi TAYLOR bat la rythmique avec son piano et qu’OXLEY explore d’étranges harmonies avec ses percussions. Il faut dire qu’à ce niveau d’expertise et de malice, ces deux larrons en foire peuvent tout se permettre, jusqu’à l’inimaginable. Alors ça voltige, ça rebondit, ça se calme et ça repart ailleurs avec une facilité folle, et qu’on a même souvent du mal à suivre.

Bref, c’est aussi énergique que maîtrisé, aussi dévastateur que joyeux. Ces deux musiciens-là ont joué trente ans ensemble et cet enregistrement n’était qu’un de leurs premiers duos. C’est assez dire tout le plaisir et la complicité contenus dans cet album !

Frédéric Gerchambeau

