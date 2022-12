Chris CUTLER sort en boîte, et HENRY COW en rajoute…

22 vues

Après Fred FRITH, c’est au tour d’une autre figure éminente des musiques nouvelles, libres, « en opposition », expérimentales et improvisées de voir son parcours honoré par la publication d’un coffret, à savoir Chris CUTLER, batteur du groupe HENRY COW, initiateur avec Nicks Hobbs du premier festival Rock in Opposition (1978) et de l’organisation collective qui en a résulté, et fondateur du label de référence ReR Megacorp, entre autres faits d’armes. Intitulé Compositions and Collaborations, 1972-2022, ce coffret comprendra 10 CDs, 1 DVD et un épais livret de 80 pages.

On y trouvera une majorité d’enregistrements inédits sur 5 CDs, les trois albums solo de Chris CUTLER (Solo, Twice Around the Earth, There and Back Again), un double CD (It Makes Sense to me) couvrant ses participations à diverses formations le long de ses 50 ans de carrière et qui comptent parmi les plus emblématiques d’un certain rock avant-gardiste, avec des touches de Satie, Bach, Eisler, Haendel et Schoenberg (Henry Cow, Art Bears, Cassiber, News From Babel, Aksak Maboul, Duck and Cover, Peter Blegvad, Rene Lussier, The Work, Les Quatre Guitaristes de L’Apocalypso Bar, Pere Ubu, The (ec) Nudes, Domestic Stories, Songs Between, NORMA, p53, The Science Group, Cutler/Frith, Cutler/Parkins, Cutler/Dimuzio, Cutler/MacLean, Vril, Brainville III et Yumi Hara), et le DVD sera garni de 22 heures de programme radiophonique que Chris a conçu l’an passé pour Radio Art Zone. Le livret fournira quant à lui quantité de documentation, photos, œuvres graphiques et textes divers rédigés par Chris CUTLER, certains étant inédits.

La sortie du coffret Compositions and Collaborations, 1972-2022, est annoncée pour le 1er janvier 2023, bien évidemment sur le label ReR Megacorp (on n’est jamais mieux servi que par soi-même…). Toute souscription se verra gratifiée d’un CD supplémentaire et d’un livret additionnel hors commerce.

Notez enfin que le double CD It Makes Sense to me sera également disponible séparément du coffret.

Une surprise pouvant en cacher une autre, le label ReR Megacorp annonce de plus la sortie d’un CD inédit de HENRY COW ! On croyait avoir fait le tour des archives inédites avec les coffrets The Road Vol. 1-5 et Vol. 6-10 parus en 2008 et réédités en un seul coffret, The Complete Henry Cow Box, en 2019, et voilà que d’autres pièces manquantes viennent s’ajouter au puzzle !

Ce CD, titré Glastonbury, Chaumont, Bilbao and the Lions of Desire, contient le plus ancien enregistrement connu de HENRY COW, issu du premier festival Glastonbury Fayre en 1972 (le groupe était alors constitué de Martin Ditcham, Fred Frith, John Greaves and Tim Hodgkinson) ; des pièces issues de la collaboration du groupe avec le Mike Westbrook Orkestra, enregistrées par une formation (baptisée LIONS OF DESIRE) qui n’a duré que deux semaines (avril 1978), à savoir Frith, Hodgkinson, Cutler et Phil Minton ; des compositions jamais enregistrées provenant d’un concert à Bilbao en 1977 sous forme de montage ; des extraits du concert à Chaumont en 1976 et un court extrait d’une captation en studio lors de la session d’enregistrement de Half Asleep, Half Awake en 1973.

La qualité supérieure audiophile n’est pas toujours au rendez-vous, mais le travail de nettoyage effectué par Bob Drake a rendu ces bandes éminemment écoutables. Ces documents uniques ont une valeur autant historique qu’artistique pour tous les fans et collectionneurs de HENRY COW. Ce CD a été conçu pour être intégré aux coffrets déjà parus, mais il sera aussi disponible en digipack.

Précommandes et informations sur www.rermegacorp.com