Clap de fin pour ARTÚS

ARTÚS vient d’annoncer qu’il mettait un terme à son épopée musicale. C’est peu dire que ce groupe du Pays d’Oc créé par les frères Mateù, Romain et Thomas BAUDOIN, connu à ses débuts sous le nom FAMILHA ARTÚS, aura, durant ses 22 années d’existence, contribué à défricher les champs musicaux autant qu’il aura éveillé les consciences.

Plus ou moins étiqueté folk, mais déjà atypique et aventureux, à l’époque de son premier disque, Òmi, FAMILHA ARTÚS a exploré bon nombre d’horizons musicaux plus actuels, sans jamais rien céder de son identité culturelle, s’ouvrant à l’électro (Òrb), au rock alternatif, progressif, expérimental (Drac), jusqu’à finalement revendiquer l’appellation « rock in opposition » pour ses derniers albums, Artùs, Ors et CERC.

L’annonce est intervenue après celle de la cessation d’activité du Collectif Ça-i, créé il y a 16 ans par les membres d’ARTÙS, de XARNEGE, de ZAAR, d’ALVEOL et autres en tant que « regroupement de travailleurs indépendants, artistes non structurés et bénévoles associatifs », et qui s’est acharné à faire vibrer la culture et la langue locales béarnaises, d’en promouvoir les pratiques et cultures musicales (de même que l’art du conte, les arts plastiques et numériques), activer et connecter des réseaux, créer, croiser et expérimenter des formes, aller à la rencontre de publics très divers…

Mais qu’on se rassure, les membres d’ARTÚS ont d’autres projets en réserve… Et une dernière tournée est en cours d’élaboration, histoire de saluer tout le monde !

Voici le communiqué officiel :

« Une page se tourne pour ARTÚS.

Après 22 ans d’explorations sonores, nous avons décidé de mettre fin à un chemin atypique et singulier, riche en expérimentations, rencontres et apprentissages.

Nous avons conscience d’être arrivés à la fin d’un cycle et, à l’instar du monde du vivant auquel nous appartenons tous, nous achevons ce cycle pour laisser la place afin que de nouvelles envies émergent, de nouvelles pratiques, et que de nouveaux projets ou collaborations se développent pour chacun d’entre nous et aussi ceux qui nous entourent.

Merci à tous ceux qui nous ont suivis et soutenus depuis nos débuts ou en chemin ! Merci aussi à tous ceux qui nous ont précédé et sur les épaules desquels nous sommes montés pour voir un peu plus loin et nous permettre d’avancer !

Les concerts prévus en 2022 sont maintenus et de nouvelles dates auront lieu entre mai et septembre 2022 pour une dernière tournée en cours d’élaboration.»

https://artusrock.bandcamp.com/

