2 vues

Conrad SCHNITZLER – Paracon – The Paragon Session Outtakes 1978-1979 (Bureau B)

Tout est dit dans le titre. Grâce aux archives de Wolfgang SEIDEL, le fameux label allemand propose ce document inédit.

Monsieur SEIDEL a en effet retrouvé ces enregistrements de 1978-1979, soit dix pièces enregistrées par Peter BAUMANN dans son célèbre et mythique studio Paragon à Berlin.

Nous abordons ainsi une époque très intéressante, celle de la collaboration musicale entre SEIDEL (alias WOLF SEQUENZA) et SCHNITLZER qui a donné vie à quelques albums passionnants au début des années 1980 dans le domaine de l’électronique expérimentale (Consequenz en 1980, Con 3 en 1981).

C’était l’époque d’une musique électronique très recherchée, particulièrement rythmée, intense et mélodique. Les musiques de Paracon montrent toute la richesse et l’originalité de cet univers électronique venant de deux esprits libres et géniaux d’un autre temps. Ce disque est bel et bien un autre bel exemple sorti de cette école allemande vraiment unique.

Avec des titres intitulés simplement Paracon 1 – 10, nous sommes propulsés vers des paysages étranges et modernes sortis d’un monde en expérimentation, distillant des ambiances électroniques inquiétantes et drôles, aériennes et space, créant des bidouillages savants et autres séquences amenant l’auditeur à des états de mélancolie et de totale rêverie.

Le premier morceau est sans doute le meilleur avec cette rythmique oppressante et installe tout de suite une ambiance sombre et hypnotique. Le dernier, par contre, dégage le doux parfum d’un romantisme évanescent. Cela montre bien que sur ce disque, il y a toute une variété de contrastes soniques qui font que nous écoutons ces sessions avec beaucoup de plaisir.

Cédrick Pesqué

Label : http://bureau-b.com/