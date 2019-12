Contribuer aux Métamorphoses de FÆST (Faustine AUDEBERT et Antonin VOLSON)

Appel aux contributions pour la sortie du premier disque de FÆST

« Fæst c’est le trémolo d’une guitare qui sonne dans une piaule de campagne. C’est un chant émancipé, réconcilié avec sa langue, avec l’essence des mots. La poésie du quotidien qu’illuminent ces anciennes complaintes populaires francophones patinées par les orages du temps. Fæst c’est instinctif, une expérience de corps à corps entre les cordes.

Des harmonies audacieuses, des boucles électro élégantes, oniriques et bruitistes, un chant sobre et sans apprêt. Un peu comme si une PJ Harvey de langue française s’emparait d’histoires de métamorphoses, d’ivresse et de Quasimodo. Sans concession, le duo retrouve l’essence même du chant populaire.»

Faustine Audebert: chant, guitare électrique, piano, fender rhodes (lire la chronique de son premier CD, Faustine)

Antonin Volson: contrebasse, basse, orgues, boucles électro-acoustiques

Le répertoire de Fæst s’appuie sur des chansons du répertoire traditionnel de Haute-Bretagne. Elles relatent des histoires universelles d’amour, de guerre, de vin, de justice et d’oiseaux… Le premier album du duo, Les Métamorphoses, sortira le 6 mars 2020.

Vous pouvez précommander l’album Les Métamorphoses avant le 10 janvier 2020 pour permettre sa réalisation et financer sa fabrication, avec des contreparties aux choix : albums dédicacés, décapsuleurs/sacs en tissu au graphisme des Métamorphoses, photos N&B développées à la main, cours de chant, boîtes à musique créées spécialement pour les souscripteurs, concerts privés… Le financement servira à payer le mixage, le mastering et le pressage du disque, ainsi que la graphiste Maud Lodevis.

Pour précommander l’album de Fæst et voir des extraits de concerts :

https://fr.ulule.com/faest-album-mars-2020/?fbclid=IwAR1J1dc2a–3MwqowO0ydfPZlx7nXNYddgItXW7NctEoZq7QJIToMEY_i28

Merci de partager largement cette page afin que le projet aboutisse.