Coop Breizh – Un label musical qui monte!

Nous sommes en l’an 15 après les débuts de la crise du disque physique, toute la toile est occupée par les pirates… Toute ? Non ! Un label peuplé d’irréductibles Bretons résiste encore et toujours à l’envahisseur.

C’est avec beaucoup de plaisir que nous avons reçu ce communiqué de Coop Breizh, première entreprise culturelle de Bretagne, entièrement dédiée aux produits culturels bretons, créée en 1957 et dont le siège se trouve à Spézet, dans le centre du Finistère :

Le streaming breton

Pour la première fois depuis 15 ans et les débuts de la crise du disque physique, le label Coop Breizh Musik a vu une légère hausse de ses ventes de CD, accompagnée d’une explosion des ventes numériques via Spotify, Deezer, Apple et Youtube principalement.

« Face aux changements de consommation, la clef de la survie réside dans l’adaptation et dans la détection des besoins du public. C’est ce qu’a entrepris Coop Breizh. » (Daniel Le Teuff, directeur de Coop Breizh)

Coop Breizh : le cordon culturel de la Bretagne

Coop Breizh est une entreprise culturelle au sein de laquelle toute la chaîne de création littéraire et musicale est maîtrisée :

– Maison d’édition de livres : patrimoine et jeunesse

– Maison de disque

– Distribution : auprès de 800 points de ventes.

– Site de vente en ligne.

– Deux magasins Coop Breizh : Lorient et Quimper.

Le marché de la musique bretonne retrouve des couleurs

La Bretagne est terre de festivals, de musique, de lien social, de fest-noz, de plijadur, comme on dit ! Après une première année de hausse des ventes de CD en 2017, le label Coop Breizh Musik s’offre une deuxième année de croissance.

« A l’heure où les marchés français et mondial continuent de s’effondrer, Coop Breizh réalise + 8 % sur ses ventes de CD en volume sur 2017-2018 », annonce Romain Sponnagel, en charge du label Coop Breizh Musik. « C’est principalement dû au travail de sélection des artistes et de mise en valeur de leurs projets. De plus, le streaming (écoutes en ligne), poursuit une croissance exponentielle de + 185 % portée par les playlists thématiques de Coop Breizh Musik et ses artistes phares. »

Le marché musical breton se rapproche des modèles japonais ou allemand, toujours très attachés au disque physique (CD et vinyles). La forte implication des artistes bretons dans leur territoire (concerts et festivals) crée une relation particulière avec le public. L’importance du lien social, familial, de l’identité bretonne renforce la stabilité du marché de la musique en Bretagne.

L’entreprise poursuit sa diversification digitale

Le label Coop Breizh Musik poursuit son adaptation aux nouveaux modes de consommation de musique : Spotify, Deezer, Youtube… Mise et remise en valeur des répertoires bretons via un accès sur ces plateformes, travail de fond sur les algorithmes, métadonnées, référencements, playlists thématiques… Coop Breizh apporte ses conseils et services aux artistes afin de renforcer leur visibilité numérique et notamment auprès du jeune public. Il est devenu un label digital. Sa mue se poursuivra d’ailleurs en 2019. Data, métadonnées, streaming audio et vidéo, droits digitaux… sont les nouvelles préoccupations du label de la musique bretonne.

Coop Breizh Musik :

10 millions de streams en 2018

54 % de moins de 35 ans

81 % sur le territoire français.

LES TOPS 2018

En physique :

1- Médaille d’or à Denez Prigent « Mil hent » : le grand succès de la musique bretonne en 2018. Après un concert de sortie au pied de la tour Montparnasse réunissant 5000 personnes, Denez a réalisé un marathon de 140 interviews, du JT de TF1 à Radio Kreiz Breizh, de Tébéo à France Culture.

2- Médaille d’argent à Soldat Louis « Quelques nouvelles du front » : l’album folk rock breton de l’année.

3- Médaille de bronze à Red Cardell, « Courir » : le groupe rock celtique le plus emblématique de Bretagne.

En numérique :

Meilleur espoir 2018 : Fleuves, dont le premier album se place 4e en streaming.

1 – Les Ramoneurs de menhirs

2 – Soldat Louis

3 – Denez Prigent

Viennent ensuite Gilles Servat, Hamon Martin Quintet, après l’outsider Fleuves. Ou encore Alan Stivell.

Coop Breizh Musik rassemble les ¾ des artistes bretons.

La quasi-totalité des artistes bretons sont distribués par Coop Breizh Distribution qui, à l’instar de Breizh Cola, résiste à l’uniformisation culturelle.

Les bonnes pratiques

Pour soutenir les artistes, offrez et offrez-vous des CD !

En digital, écoutez votre musique bretonne sur Spotify, Deezer, Qobuz ou Napster, voire Youtube. Les webradios et soundclound sont à proscrire car ils ne rémunèrent personne : ni les artistes, les labels, ni les producteurs.

Les dernières nouveautés en format vinyle (édition limitée)

DENEZ – MIL HENT MILLE CHEMINS (double vinyle)

SOLDAT LOUIS – QUELQUES NOUVELLES DU FRONT

RED CARDELL – COURIR

LES RAMONEURS DE MENHIRS – BREIZH ANOK

GILLES SERVAT – 70 ANS A L’OUEST (double vinyle) : bientôt disponible

2 nouveaux albums dans les bacs le 15 février

Le 23 février, c’est par un fest-noz à Cléguerec que Hiks et le Talec Noguet Quartet fêteront la sortie simultanée de leurs albums. Dès 18 h, à la salle des fêtes avec Gwenfol, Dour-Le Pottier Quartet, Titom, Landat-Moisson, Le Lu-Barou, Stervinou-Broustal, Trouzerion, Barok.



HIKS – Bezañ en e vutun (lit. être dans son tabac, c’est-à-dire être dans son élément). Cet album electro-rock est un clin d’oeil aux nuits électriques si singulières en Bretagne, des fest-noz, qui sont le carrefour et le point de départ de leur travail. Une musique dense, nerveuse, aérienne. S’entremêlent aux thèmes enregistrements de l’INA : journaliste décrivant la campagne bretonne et ses traditions, Anjela Duval parlant de la danse…

Hiks, mâcher du granit pour en faire des paillettes… (extrait du CD ici)



TALEC NOGUET QUARTET – Le 3e album de Rozenn Talec et Yannig Noguet, rejoints par Timothée Le Bour et Julien Padovani, s’intitule Dindan dilhad dindan. Vous pouvez visionner le teaser vidéo ici (interviews et extrait). Une musique à écouter aussi bien que pour danser : de la fougue pour la transe et de la finesse pour la poésie. (extrait du CD ici)

