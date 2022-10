6 vues

COSMIC GROUND – Isolate

(Tonzonen Records)

COSMIC GROUND est le projet solo de Dirk Jan MÜLLER (claviériste du groupe néo-krautrock ELECTRIC ORANGE). S’instillant sur les traces du TANGERINE DREAM de l’époque Rubycon/Phaedra et utilisant le même matériel en partie, COSMIC GROUND rend crédible cette extension qu’avait vite abandonnée le groupe teuton phare de la Kosmische Musik.

Nimbées de textures sombres, bourdonnantes et séquences hypnotiques on rentre vite dans Isolate par sa créativité, immersion dans un vortex hors du temps sombre mais pas angoissant, il s’agit là d’une utopie musicale post urbaine. Les synthétiseurs et séquenceurs analogiques modulaires, orgues Farfisa, ensembles à cordes, Mellotron, Rhodes, guitare, basse, Revox reste la lutherie privilégiée de Dirk Jan MÜLLER.

Après plus de dix ans d’existence, COSMIC GROUND continue sa route et il est plus intéressant d’écouter COSMIC GROUND que le TANGERINE DREAM devenu un groupe sans surprise et sans membres originels. Je profite pour être transparent avoir fait l’artwork, et cette collaboration me conforte dans l’idée que COSMIC GROUND me surprend à chaque fois.

Les fans de FREE SYSTEM PROJEKT et de RADIO MASSACRE INTERNATIONAL vont trouver dans Isolate un bain de jouvence dans la néo Kosmische Musik.

Thierry Moreau

Site : http://www.cosmicground.de/

Page : https://cosmicground.bandcamp.com/album/isolate