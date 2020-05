COURTOIS / ERDMANN / FINCKER, Festival Sons d’Hiver à Choisy le Roi, janvier 2020

COURTOIS / ERDMANN / FINCKER

au Théâtre Paul-Éluard de Choisy-le-Roi (94),

dans le cadre du Festival Sons d’Hiver

le 23 janvier 2020

En activité depuis une dizaine d’années, le trio monté par le violoncelliste Vincent COURTOIS avec le saxophoniste ténor et clarinettiste franco-londonien Robin FINCKER et le Berlinois Daniel ERDMANN (autre saxophoniste ténor) a présenté au festival Sons d’Hiver sa nouvelle création, Love of Life. Après Bandes originales en 2017, le trio s’est penché sur l’œuvre littéraire de Jack London et s’est imprégné de l’esprit de ses nouvelles, de ses proses et de ses poèmes pour former la matière musicale de Love of Life, qui a été enregistré sur les terres même de l’écrivain, en Californie, à Oakland, et a fait l’objet d’un disque dont ce concert célébrait justement la sortie.

Chaque composition de Love of Life porte le titre d’un récit de Jack London (Martin Eden, The Road, The Build of Fire, Trust, Goliah, The Dream of Debs…, auxquelles s’ajoute une reprise du standard Am I Blue) et traduit en notes et en sons le ressenti des musiciens à la lecture des mots “londoniens”, formant la bande originale d’un film sans images.

Très complices, le violoncelliste et les souffleurs ont généré un univers sonore élégant, dépouillé, mais tout aussi bien obsédant, tourmenté et même rugueux, déployant l’idiome a priori jazz vers des ambiances “chambristes” voire vers des terres plus folk, exploitant toutes les ramifications instrumentales possibles et exploitant de singuliers effets avec retenue et pertinence. Leur musique est à l’image de l’œuvre “sociale” de l’écrivain américain, audacieuse et aventurière.

Texte : Stéphane Fougère

Photos : Sylvie Hamon

