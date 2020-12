Craig GREEN – Love Notes In Binary Code

(Discus Music)

Ce Love Notes In Binary Code de Craig GREEN se traverse d’un jet en tout juste 25 minutes et 4 titres. Un voyage musical aussi ramassé dans le temps que dense et intense. Même si certaines parties ont été composées, il s’agit quand même globalement de 4 improvisations très inspirées pleines de liberté stylistique, de sensibilité et de rebondissements du guitariste expert Craig GREEN et du batteur/percussionniste Clive DEAMER (RADIOHEAD, PORTISHEAD, en bref la grande classe !).

25 minutes de hors-piste assumé, comme un manifeste en 4 chapitres à l’exploration sans borne de l’inconnu musical, à l’insouciance envers les préjugés et au plaisir tout simple de jouer tout bêtement ce qui nous passe par la tête sans retenu ni filtre. Oui, d’accord, tout ce discours est bien joli, mais à l’arrivée, quel est le résultat ? C’est du grand art, de la belle musique, prenante, et souvent aussi surprenante.

D’évidence, ce sont deux musiciens en pleine possession de leurs moyens de nous émouvoir qui s’en donnent à cœur-joie. La guitare est inventive, envoûtante, parfois même rêveuse. On se prend à son jeu mi-atmosphérique mi-labyrinthique. La batterie est tour à tout posée, énervée, syncopée ou effacée.

Cela vit, pulse, s’arrête, repart, prend son temps ou s’affole. 25 minutes de ces aventures, c’est bien sûr trop court. Alors, on les savoure. Peut-être est-ce fait exprès, afin que nous prenions conscience de l’urgence qu’il y a à savourer les beaux moments, les belles choses. Je ne sais pas. Mais pour sortir un album de tout juste 25 minutes, il fallait vraiment que le message à délivrer soit fort et impératif.

En fait, c’est Love Notes In Binary Code qui est fort et impératif. L’album est le message. Enjoy ! Profitez ! Vivez, aimez, amusez-vous ! La vie est brève, pas le temps pour en perdre une goutte, soyez libres, fous, adonnez-vous au plaisir !

Frédéric Gerchambeau

Site : https://craiggreenmusic.com/

Page : https://discusmusic.bandcamp.com/album/love-notes-in-binary-code-92cd

Label : https://discus-music.co.uk/